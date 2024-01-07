炎明熹強勢回歸《聲生不息》　古巨基遭網民調侃：乜緣份到咗啦咩

正熱播中的內地真人騷音樂節目《聲生不息·家年華》，今輯雖然有古巨基、王心凌、孫楠、韓紅、胡彥斌、汪蘇瀧、周深及嘉賓容祖兒等重量級嘉賓坐陣，但在香港的關注度及討論度都遠遠不及第一季，有指節目組因此找來憑第一季《聲生不息·港樂季》在中、港兩地人氣急升的炎明熹（Gigi）「回歸」救亡。

節目組官方宣布炎明熹加盟《聲生不息·家年華》。（《聲生不息》微博圖片）

炎明熹因節目《聲生不息·港樂季》在中、港兩地人氣急升。（《聲生不息》微博圖片）

炎明熹在內地節目《聲生不息》表演亮眼。（微博圖片）

炎明熹日前以飛行嘉賓身分，到長沙錄影。據流出的節目錄製表可見，炎明熹將於稍後第7期（13/1）及第8期出場，她被歸入「女隊韓紅隊」，分別會與郁可唯、魏如萱及譚維維合唱，而預告片近日亦已播出，不少粉絲都非常期待。

炎明熹日前到長沙錄影。（微博圖片）

炎明熹以飛行嘉賓身分加盟節目。（微博圖片）

粉絲十分期待。（微博圖片）

再次踏上這個熟悉的舞台，炎明熹的表現也沒有令大家失望，不少觀眾大讚炎明熹比之前漂亮又長高了，而且唱功也很厲害，和譚維維合唱的《落葉歸根》很絕。連主持人何也講笑，問炎明熹是否去哪裡進修了一個聊天班，怎麼沒見一段時間，說話技巧提升了。另外炎明熹是非常欣賞周深，今次能夠同台，不少粉絲都替她開心。

節目組播出下期節目預告。（Youtube截圖）

期待炎明熹的演出。（Youtube截圖）

節目第7期歌單。（微博圖片）

節目第8期歌單。（微博圖片）

而有趣的是，今輯常駐嘉賓古巨基之前舉行演唱會時，邀請超過20位樂壇後輩擔任嘉賓，獨欠無綫《聲夢傳奇》學員，基仔當時解釋是︰「合作係緣分。」一班支持聲夢學員的網民，對這個答案當然不收貨，直指無綫出身的他反骨。無想到一離開香港，緣份就來了，所以當官方宣布炎明熹加盟節目時，有不少網民即時重提「緣份論」，並調侃古巨基：「乜緣份到咗啦咩？」

古巨基是今輯《聲生不息》常駐嘉賓。（《聲生不息》微博圖片）

古巨基拍得好開心。（《聲生不息》微博圖片）

網民期待他如何評價來自聲夢冠軍的炎明熹。（《聲生不息》微博圖片）

雖然從錄製表上，暫時未見炎明熹與古巨基有直接合作，但其實兩人早已有交集，如炎明熹早前開演唱會，就曾透露古巨基曾教她手汗多渣Mic的小貼士，就是加個網球套。不過，網民仍十分期待如果到時主持要古巨基評價炎明熹，他會怎麼評價。另外有心水清的網民亦發現，古巨基自參加《聲生不息·家年華》至今，其Instagram從未出現與節目有關的內容，反而在微博等內地社交平台就有，果然低調。

古巨基早前演唱會邀請了19個新人單位合唱，獨欠無綫《聲夢傳奇》學員，他當時解釋是︰「合作係緣分。」（胡凱欣攝）

古巨基遭網民調侃。（Facebook截圖）

古巨基遭網民調侃。（Facebook截圖）

引起網民熱議。（Facebook截圖）