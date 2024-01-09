柳俊江友人指生前女友嚴重打擊柳精神狀態　設限期認錯否則大爆料

有「新聞王子」之稱、前42歲新聞主播柳俊江日前在寓所燒炭亡，由於他未留有遺書，令輕生原因眾說紛紜。而柳俊江朋友、現居於台灣的專欄作家王陽翎，在柳離世當晚曾出Post說：「賤精，睇路呀！」

今日（9日）凌晨他撰長文，以「給 Grace Mak 最後的告誡和悔改機會」為題，要求與柳俊江曾分分合合的同居女友Grace Mak在一日內承認錯誤，否則將會大爆料，他稱：「假若 Grace Mak 不自行交代和悔改補救，我將會於1月10日晚上10時，如實並逐一列出柳俊江生前所承受的恐怖經歷，在無盡的分合、情緒勒索中崩潰的經過，累計至尋死的整個過程。」

柳俊江與Grace於兩年間分分合合，而柳離世後她亦有份去認屍。

王陽翎先說自己不能好好睡上一覺，由於外界不斷臆測柳俊江輕生的原因，包括政治因素、與前妻有關、財困等等，他說：「這些全都不是。」續道：「柳俊江在2022年12月22日晚，花了幾小時親述折磨得他死去活來的原因，甚至他告訴我已經原諒了前妻，亦為可每星期見到兒女感到高興。」他覺得若大家將柳之輕生原因歸於上述因素，反而會令柳俊江「含冤而死」。

王陽翎在柳離世後，曾分享這張合照，並撰長文表達不捨。（fb@王陽翎）

他提到去年發生的「微辣」事件，指「最終責任或罪責的人，續以機心鋪排拖淡事件，日後像微辣團隊一樣，以為一年半載之後即可快快樂樂重新出發，將記掛『阿晶』說成不懂放下仇恨，透過計算社會的人性心理弱點，不必為親手害過的人命負上絲毫責任，甚至拖淡至可私下慶賀或祝願繼續『生意興隆』，害己害人。」因此，王陽翎提出對柳俊江女友Grace的幾點闡述和要求，他稱Grace對柳的精神狀態造成長時間極沉重打擊，是他在事業缺乏信心和面臨危機時，壓垮了其精神的最後一根蘆葦。

王陽翎為自己的爆料發文配上柳俊江和Grace的這張合照。（fb@王陽翎）

王陽翎甚至以Johnny Depp和Amber Heard作類比，他說：「我所理解的是，柳俊江陷入了儼如2022年被法庭揭開美國『Amber Heard 對 Johnny Depp』的悲慘案例，分別是 Johnny Depp 挺過一劫，也讓世人知道誰要承擔責任，而柳俊江卻再無這個機會（另外，阿晶在死前也至少留下直接相關的責任記錄）。」

以下節錄王陽翎對Grace Mak的爆料和所提出之要求：

「是故，我提出如下的，以還柳俊江生命一個公道：



由於柳俊江明確指出是 Grace Mak 一人長時間對他精神造成極沉重打擊，兩人之間生起的衝突和細節，他承受的恐懼和迫害，糾纏不清的拉扯，終於無法簡單脫困，軟弱得像被催眠操弄般難以自拔。這才是在他事業缺乏信心和面臨危機時，Grace Mak 壓垮了他精神最後一根蘆葦。



是故，各位請不要再在無關的原因上臆測，也不要再糾纏柳俊江任何親屬或往事。此外，上述累計的沉痛傷害，那些所謂涉一千萬又難以證實的傳言，孰真孰假，相對已無關緊要。



我所理解的是，柳俊江陷入了儼如2022年被法庭揭開美國「Amber Heard 對 Johnny Depp 」的悲慘案例，分別是 Johnny Depp 挺過一劫，也讓世人知道誰要承擔責任，而柳俊江卻再無這個機會（另外，阿晶在死前也至少留下直接相關的責任記錄）。



相比之下，柳俊江的離世若弄得疑雲重重，一切不明不白，只會永遠含冤受屈。



我從柳的講述之中，亦有心理準備，Grace Mak 有可能一如Amber Heard ，早已在他情緒起伏或失去理智時刻，記錄了他零碎的醜態片段，或私下製造真真假假、似是而非的詭辯，相反，柳俊江從沒有機心做這些記錄，也基於他素來強調正面、正能量的性情，過不了事業與形象受損的心理關口，只會一再啞忍。



由於柳俊江在最近一年來的精神怪異狀態，凡偶爾接觸過他的朋友，即使不知道來龍去脈，都能察覺出問題。假如有一種估計，認為雙方皆有同等層級的互相殘害，唯獨是柳俊江特別脆弱，出現精神崩壞跡象，隨時間愈來愈嚴重，終令自己走向毀滅，而 Grace Mak 同樣承受之下卻特別堅強壯膽，正常生活下去，這是叫人難以置信的事。



故此，現在我給予 Grace Mak 最後機會，若她能在一天之內，自行承認錯誤，對柳俊江的死鄭重道歉，並承諾後續有悔改補救的具體做法，即使她自行交代的說法，蓋過許多傷害柳俊江的細節，我也會簡單接納，不認為有需要揭開柳俊江親述的具體指控。



否則，假若 Grace Mak 不自行交代和悔改補救，我將會於1月10日晚上10時，如實並逐一列出柳俊江生前所承受的恐怖經歷，在無盡的分合、情緒勒索中崩潰的經過，累計至尋死的整個過程，汲取微辣與 Johnny Depp 事件的教訓，『以人誅代替迷信報應』，同時令我們得到警惕，以慰藉柳俊江在天之靈。」

