25歲無綫新聞小花與馬國明合照化身小迷妹　竟提出呢個要求

現年25歲的無綫新聞小花林可瑩（Giselle）早前曾因健康理由離巢，一班網民都大嘆可惜，她當時接受《香港01》訪問時表示：「其實主要係不停跳更返通宵同日頭，身體負荷太大，亦試過收工暈咗同急性蕁麻疹入醫院，所以係時候想停一停。」

TVB新聞女主播因健康理由離開 林可瑩：亦試過收工暈咗入院

林可瑩原來已經重返無綫新聞主播枱。（IG@hylam_xxi）

林可瑩樣子甜美，深受網民喜愛。（IG@hylam_xxi）

經過休息後，林可瑩原來已重返主播枱，她日前出席公司無綫一年一度在電視城舉行的「TVB職藝員新春盤菜宴2024」，而這個一連兩日的盤菜宴，主要是讓公司全體職藝員無分身份、無分部門，齊齊聯歡一下，不少同事都會把握機會找公司藝人「集郵」。

與新聞部的同事們合照。（IG@hylam_xxi）

見到馬國明即變身小迷妹，還自薦加入「佐治黨」。（IG@hylam_xxi）

當然林可瑩也不例外，向來在主播枱給人感覺端莊的她，罕有展示其可愛一面，她在社交平台分享了當晚與兩位視帝馬國明和陳展鵬、「亞洲超星團」成員丁子朗及安德尊等人的合照。當中林可瑩更是台慶劇《新聞女王》的粉絲，她對飾演「佐治」一角的馬國明尤其喜愛，合照時的樣子如小迷妹一樣笑得特別甜，並留言：「一年一度盆菜宴，見到佐治好開心!（唔知佐治黨仲有冇位呢）。」

與同是無綫新聞主播的緋聞男友容家耀，一齊找陳展鵬集郵。（IG@hylam_xxi）

仲有獲無綫力捧的丁子朗。（IG@hylam_xxi）

「大王」安德尊都唔放過。（IG@hylam_xxi）

網民紛紛留言：「恭喜你集郵成功」、「馬明表示：第二輯女王預埋你」、「SNK佐治過尼挖角」、「平時見你地好鬼嚴肅、現實原來咁鬼可愛」，也有網民留言叫林可瑩：「跟 man姐」，看來大家都非常入戲。

林可盈毫不掩飾對馬國明的喜愛之情。（IG@hylam_xxi）

網民搞笑留言。（IG@hylam_xxi）

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