肥媽李鼎打大佬｜肥媽重提家駒張學潤是非　霸氣解畫因一句被點化

由肥媽、李家鼎（鼎爺）及游嘉欣（游游）擔任主持的全新飲食節目《肥媽李鼎打大佬》，昨晚（8日）播出的第四集主題是「人生導師的盛宴」，肥媽、鼎爺大談拜師學藝二、三事。節目中肥媽談到近來是非多多，她坦言原本非常困擾，並曾因此戒吃最愛的大閘蟹，但後來因為高人一句話，又重拾「吃蟹樂」，肥媽說：「佢話做娛樂圈最緊要有是非，理得佢好定唔好，佢一講完我即刻食番8隻大閘蟹！」

肥媽當年偶遇歌唱大師並因而學識用丹田呼吸，佢仲會即場示範應該點做

之後肥媽為近年是非逐一解畫，包括好友張學潤（Nel Nel）自殺風波、黃家駒送歌事件及捲入加密貨幣騙案風波。游嘉欣問肥媽去年那一宗是非最困擾她，肥媽說：「每一宗都困擾」她表示自己認識張學潤30年了，是她拉對方入行的。至於黃家駒寫歌給她一事，肥媽重申：「係人都知佢寫嗰首歌畀我嘛，唔係我自己講，佢自己 (黃家強) 喺報紙講過話佢大佬作畀我架嘛，我係因為尊重佢先唱。」而關於虛擬貨幣的是非，肥媽說：「關我鬼事咩，我只不過喺度食甜品，人哋個電話影到，又話我有事喎，黐線架！仲話我有無收佣呀，我都唔知係乜嚟。就係嗰個師傅講得好，人紅是非多吖嘛，你食多啲蟹喇，無是非你無得撈架。」

肥媽近年是非纏身，喺節目中佢會逐一解畫。