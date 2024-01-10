前「TVB一哥」親述成為一哥因由 並爆梁朝偉在化妝間待遇是怎樣

羅嘉良在TVB時憑刻集《難兄難弟》、《天地豪情》及《流金歲月》成為首位獲得3屆視帝的演員，有人稱他為「TVB一哥」，最近羅嘉良在接受內地節目《魯豫有約》時被主持人魯豫問到，在TVB眾多演員中，好像就只他一人被稱為「TVB一哥」。

羅嘉良接受《魯豫有約》訪問。（圖：微博截圖）

感謝陳豪的稱讚

羅嘉良說本來就從來沒有甚麼「一哥」，是陳豪有一次在接受訪問時說，形容羅嘉良就是TVB的一哥，就這樣傳開了他是「TVB一哥」。魯豫說：「所以你就是唯一的一個，因為已經沒有甚麼以前的，當這個形容詞傳到你耳朵裡的時候，你會不會覺得…」羅嘉良笑言：「哇吓，咁搞呀？哈哈哈。我覺得這些都是一個形容詞，謝謝他們的這樣說，可是我還是要把我的戲演好。」

因為陳豪令羅嘉良被稱為「TVB一哥」。（視覺中國）

當年對手個個勁人

羅嘉良是在TVB創下第一個得到三次視帝的人，他說在1998年憑《天地豪情》第二次成作為視帝那次，是最讓他驚訝的。因為當時和他角逐視帝的有：1. 歐陽震華（《陀槍師姐》）、2.林保怡（《妙手仁心》）、3.吳啟華（《妙手仁心》）和 4.古天樂（《美味天王》）。羅嘉良形容當時有這麽多好戲，是「神仙打架」。羅嘉良回想當年在TVB當紅的日子，覺得現在和當年的環境就很不一樣，說的是賺錢方面：「如果我以前那麼紅，換到現在，我可能做兩年就可以好好去享受了。」不過他說以前也有以前的好，因為人紅了沉澱是比較難的。

羅嘉良憑《流金歲月》成為視帝。（圖：微博截圖）

不會感到自己很紅

羅嘉良說當年電視播《天地男兒》結局時，「那天晚上我看街上人很少，就很多都回家看（電視）了，嗯，以前會有這種情懷吧。」主持：「像作為藝人就是紅與不紅，外界對你的態度會變化很大嗎？」羅嘉良說他在TVB時不會感到有甚麼變化，「因為我們比如說《難兄難弟》也好，哪部劇正在放的時候，我們都在TVB拍劇，都走來走去，然後在化妝間有電視機，只會覺大家都在看呢，也挺好看的，然後笑的很開心，然後大家也會說『哇，你那場戲想笑死人了甚麼？就是像在家裡面一樣，一家人，我們不會說『哇，你現在很紅』不會。」

羅嘉良說在TVB時天天開工，不會覺得自己有紅了的感覺。（圖：微博截圖）

紅如梁朝偉的特權

魯豫聽完羅嘉良這樣說就有感而發：「所以TVB這個環境某種程度也有它健康的地方，（羅嘉良：「對對對。」）一到這個後台，一到這個化妝間，大家其實是很平等的，你紅與不紅，在這兒是沒有任何的意義的。」羅嘉良說：「沒有，完全平等。說梁朝偉，他照樣去排隊化妝的，他已經紅了，沒有特權的。」他說自己在TVB的17年拍了60套劇，被訓練到很多事都會做得到：「例如說準時，對白要熟，對白不熟很快就會傳出去，你就很快會完蛋了。我不希望聽到有一句話說我不好，就盡量做好一點，比如說我不但是準時，我肯定會早到。」