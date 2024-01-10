前造星女泰國激罕性感大解放　綁頸開胸小背心勁噴血連椰青都要輸

現年28歲的超酸（陳昭煊）於2021年參加ViuTV大型選秀節目《全民造星IV》，並獲得總決賽第12名。現為鄭中基創辦的娛樂公司「激動娛樂」旗下藝人。

超酸日前到泰國旅行，一身清涼打扮好吸睛。（IG@kilbychan）

露背。（IG@kilbychan）

超酸17歲就習「舞」成為專業舞蹈員，擁有超強舞技，原來她身材一樣咁勁。日前，超酸分享了去泰國旅行的照片，來到這個天氣炎熱的地方，超酸罕有性感大解放，上身穿上一件綁頸開胸小背心，加上一身白滑的肌膚，性感程度爆燈，簡直是震撼了網民的眼球。

性感大解放。（IG@kilbychan）

性感程度爆燈。（IG@kilbychan）

而有趣的是，超酸其中一張相正在準備啜個椰青，她一直手捧住，但網民卻錯焦點，更忍不住留言：「Wow⋯仲大過個椰青」，超酸也非常識玩，叫對方「試指出三個大個椰青嘅部份1.超酸個頭 2.超酸個袋 3.超酸每團」而該網民則回覆：「4.超酸喺我心入面嘅份量」𠱁得超酸非常開心：「super sweet」。另外也有其他網民搞笑留言：「唔知望邊好」、「嘩 跌左d野出黎呀」、「專心唔到睇個椰青」。

難怪有網民笑說：「專心唔到睇個椰青」。（IG@kilbychan）

不過性感背後，只有超酸自己知。她寫道：「行行吓棵樹跌咗個椰青落嚟，於是我即刻開左嚟飲。呢個曼谷Trip着咗好多件呢啲吊頸衫，靚係靚，但勒到條頸好痛。#好睇唔好着」。女仔果然是要靚唔要命。

女仔都係要靚唔要命。（IG@kilbychan）

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