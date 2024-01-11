倪嘉雯被讚好　多謝網民支持：估唔到可以同呢個英文字拉上關係

倪嘉雯、森美和馮盈盈擔任新節目《Home即是識》主持。這也是倪嘉雯（Carmen）繼《Think Big天地》、《Hands Up》、《Blah Blah Blah試新室》、《開壇》、《DM旅導遊》之後，第6次擔任節目主持。談到近年她被網民激讚「好好J」一事，她接受《香港01》訪問時就有以下回應...



倪嘉雯、森美和馮盈盈擔任新節目《Home即是識》主持。（葉志明 攝）

倪嘉雯坦言從《Home即是識》學到很多新知識。（葉志明 攝）

倪嘉雯接受《香港01》訪問，表示自擔任新節目《Home即是識》主持後，學到了很多新的家居知識。她直言，最近學到了原來百潔布海綿一面是用作起泡，綠色一面才是用作洗碗的。另外，她亦表示學到一個非常實用的知識，她說：「有一個係講胸圍算唔算？原來個晾法都好影響胸圍嘅壽命，到底係垂直晾，定係對摺夾中間，抑或夾邊邊呢。正確方法其實係倒轉夾個底，咁就唔會垂到變型。」

倪嘉雯直言學懂了正確的晾胸圍方法。（葉志明 攝）

倪嘉雯被網民讚好好J，表示要多謝他們。（葉志明 攝）

倪嘉雯是TVB新入行的小花。（葉志明 攝）

她坦言，未學到這個知識前，一直是用錯誤方法掛胸圍。她說：「平時我都係夾肩帶，而家要改啦，咁我啲胸圍就會長命啲。」記者笑言，以後路過看到有人用「正確方法」晾胸圍時，就有可能是倪嘉雯的，倪嘉雯就笑說：「咁唔係嘅，哈哈，觀眾睇到就會咁樣掛，我唔係好想俾大家知道邊啲胸圍係我嘅，哈哈哈，我而家倒轉，用返錯嘅方法掛先。」

倪嘉雯早年做過YouTuber已儲了不少fans。（葉志明 攝）

倪嘉雯早年做過YouTuber已儲了不少fans。（葉志明 攝）

倪嘉雯出演《新聞女王》之後多了不少網民留意，有人更表示從她主持《Hands Up》時就已經是粉絲，亦有網民激讚「倪嘉雯好好J」。她就回答說：「多謝大家，估唔到我有生之年都可以同呢個英文字母拉上關係。我自問身材唔係特別好，估唔到大家都會欣賞呢樣嘢。我平時都鍾意影相嘅，最近都拍片多，睇吓會唔會拍多啲，帶大家飲飲食食。」

倪嘉雯早年做過YouTuber已儲了不少fans。（葉志明 攝）

倪嘉雯早年做過YouTuber已儲了不少fans。（葉志明 攝）

倪嘉雯早年做過YouTuber已儲了不少fans。（葉志明 攝）