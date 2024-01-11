一代男神曬生圖完美演繹有女萬事足　無懼被批衰老崩壞霸氣講感受

一代男神，現年43歲的陳冠希 （Edison）曾經風靡萬千少女，20歲初出道時的他絕對是個超級俊美少年，集型英帥靚正於一身，他當年的靚仔樣真是零死角，怎麼看都靚仔。雖然擁有逆天顏值，但隨着歲月流逝，陳冠希亦迎來了青春不再的一天，且不止一次被指容貌衰老走樣，甚至男神崩壞。不過他有時的狀態也相當不錯，間中也會有回春的靚相。

陳冠希是一代男神。(陳冠希微博)

雖然陳冠希近年的樣貌經常成為網民討論的焦點，但他本人原來一點也不關心，也不介意自己的容貌變啥樣。他早前於社交網分享了一張他在活動上，摟抱住寶貝女兒Alaia的溫馨合照，並留言寫道：「NOTHING ELSE MATTERS （別的都無所謂）。」相中的他笑得十分燦爛，流露出一副開心滿足的表情，完美演繹了什麼叫有女萬事足的模樣。笑容滿面的陳冠希眼紋皺紋等表情紋盡現，看來相當顯老，不過他根本不在乎自己是否仍是男神樣貌，早已完全放下了偶像包袱，無懼把最真實狀態展現人前。正如他所說：「別的都無所謂」，他有囡囡已心滿意足。

陳冠希一家三口生活幸福。(陳冠希IG)

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