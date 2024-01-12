前港姐近況曝光服侍奶奶飲茶超好新抱　老公曾傳出軌鄧萃雯終原諒

現年69歲的麥潔文（Kitman）曾是本地樂壇的當紅歌手，《夜夜痴纏》、《斷》及《勁舞Dancing Queen》均為代表作。1977年，麥潔文22歲時參加港姐選美，同屆對手有「最美港姐」稱號的朱玲玲及余綺霞等，但入圍15強後便退選。此後專心發展歌唱事業，並認識了TVB前一線小生江華，兩人結婚後便淡出幕前，專心照顧仔女。

江華與老婆麥潔文及一對寶貝仔女。

近日江華更新抖音，帶了老婆麥潔文及媽媽飲茶。江華先拍下媽媽，之後鏡頭轉到麥潔文身上，麥潔文正在為奶奶盛炒飯，江華叫麥潔文「打個招呼呀！」麥潔文抬頭揮手Say Hi，之後便將飯遞給奶奶，反而作為兒子的江華則一路拍片，相當貪玩。從片中可見，麥潔文精神狀態不俗，獲網民稱讚好後生；有網友又讚麥潔文好鍚老人家，「看得出來您愛人對老婦人挺好的」，江華則以搞笑貼圖回應該留言。

麥潔文1977年參選過港姐。（TVB截圖）

麥潔文與江華結婚逾30年，途中也經歷過風風雨雨。1996年鄧萃雯參演劇集《我和春天有個約會》，傳出戀上江華，男方被拍到多次出入雯女香閨，而麥潔文當時正懷孕。事隔多月後，鄧萃雯向傳媒聲稱收到電話騷擾，矛頭直指麥潔文；麥潔文則拉江華上TVB《城市追擊，斥雯女借老公做宣傳，並暗寸雯女主動撩江華兼求愛不遂，雯女又曬出字跡同麥潔文相似的匿名信，雙方均稱要告對方誹謗，最後沒有下文。

2009年，雯女在《志雲飯局》承認戀上過有婦之夫，麥潔文也認有嬲雯女，但欣賞鄧萃雯修補及認錯。直到2013年，鄧萃雯批《金枝慾孽貳》劇組「飛紙仔」，江華力撐雯女批評TVB無惡意，觸動麥潔文在Facebook發文稱：「江華關心鄧萃雯是被動的，江華關心麥潔文是主動的」，多年過去依然火藥味十足。

江華同老婆麥潔文及媽媽飲茶。（抖音）

江華拍到麥潔文時，麥潔文正在盛飯。（抖音）

望一望江華。（抖音）

將飯遞給奶奶。（抖音）

江華。（抖音）

麥潔文獲讚好鍚老人家。（抖音）

老婆麥潔文、江華。（葉兆康攝）

鄧萃雯即便單身多年，也沒有感到多大的壓力 (tangshuiman@IG)

鄧萃雯。