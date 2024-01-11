電音王Sidtrus亞博音樂會炸爆全場：香港人鍾意唔同層面嘅音樂

國際音樂娛樂品牌Supernova（SR）主辦的《SUMMIT GALA x THE BATTLES II》日前在亞洲博覽館舉行，除了一眾素人參賽者外，品牌的Music Director有「電音王」之稱的DJ Sidtrus以及旗下合約歌手Jon及Ida亦有上台演出。Sidtrus當日演出掀起高潮，尤其他作曲及Jon演唱在網絡爆紅歌曲《Take Me Home》時，現場3000名觀眾都紛紛跟住唱，反應熱烈。

有電音王之稱的Sidtrus的電子音樂令台下觀眾如痴如醉。

Sidtrus較早前曾在愉景灣為香港首個萬人沙灘音樂節演出，他更為港增光，不時應邀到外地演出，剛於荷蘭Amsterdam Dance Event表演，今次在「亞博」室內場館演出，他亦期待已久，更喜見電子音樂（EDM）在香港逐漸受樂迷歡迎，有信心會慢慢普及，成為主流音樂之一，他說：「香港人鍾意唔同層面嘅音樂，而且接受新事物嘅能力非常高，希望自己嘅電音可以帶畀觀眾好好嘅體會。我有責任將香港電音普及化，令大家去接受除了英語,連廣東話及國語都可以融入電音。」「亞博」之後，未來他希望可以登上紅館表演，或者在M+博物館戶外演出，因它有標誌性又有藝術性，而終極目標則是去Tomorrowland打國際電音，因它是全球No. 1的電音盛會。

「電音王」Sidtrus（中）主理的國際音樂娛樂品牌Supernova其中兩位歌手,包括：Jon（左）及Ida（右）。

對於「電音王」稱號，Sidtrus謙虛說：「冇話王唔王，我嘅角色係DJ表演者，帶歡樂畀大家係我要做嘅嘢，（會否增加壓力？）有壓力係好事，有壓力先可以做得更加好，呢種係正面嘅壓力。我最要多謝Supernova老闆Sherman畀足信任及信心我去搞電子音樂，出心出力將音樂推動，更加幫好多有潛質音樂人創造機會。」

網絡歌手Ida（左）慶幸有「電音王」Sidtrus(右)給她機會發揮。

而由Sidtrus作曲、Jon主唱的NFT單曲《Take Me Home》，於2021年12月推出後，即獲得近三百萬港元銷售額，並獲得亞洲最高音樂NFT銷售額前五名，以及香港DJ音樂NFT專輯單曲最高銷量紀錄。對於如此佳績，Jon表示聽到消息時好驚訝：「我記得當時瞓醒覺，然後睇Whatsapp 有恭喜留言，我係唔敢相信，因為一個素人可以做到咁，覺得我哋成個team好犀利，咁啱遇到Sidtrus作到咁好嘅歌，又畀機會自己唱，真係超級開心，超級驚訝，完全冇諗過。」

Supernova主辦年度盛事《SUMMIT GALA x THE BATTLES II》與Sentaurus對疊十分精彩。

問到喜歡的歌手，Jon表示以前喜歡聽張敬軒及陳奕迅的歌，最近則很喜歡MC張天賦，「MC無論聲底、技巧、感情，聽到係喺血液裏面，感覺佢好輕鬆就將一首歌演繹得好好。如果有機會都想合作，佢咁靚仔。」

國際音樂娛樂品牌Supernova（SR）主辦的《SUMMIT GALA x THE BATTLES II》日前在亞洲博覽館舉行,三千觀眾捧場非常熱鬧。

在網絡上大受歡迎的Ida， 22歲時已擁有近80個獎項，一半為冠軍榮譽，其中在美國WCOPA世界表演藝術錦標賽更奪得兩金兩銅。問她可有攞獎秘訣？她笑說：「多參加啦！我覺得比賽最緊要有自己風格，人哋點解記得你？除咗cover首歌，都要有自己嘅獨特性，呢啲都會加分。」

國際音樂娛樂品牌Supernova（SR）創辦人Sherman Yeung(右三)非常欣賞「電音王」Sidtrus（右四）及旗下歌手,包括Ida（右一）及Jon（右二）。

提到與Sidtrus合作新歌，她希望能發掘自己多方面，多作新嘗試，「我細個超級內向，搭小巴係唔敢叫落車，但音樂令我改變好多，而家可以喺舞台對住咁多人唱歌，亦改變咗同人溝通嘅方式，所以我覺得音樂係我一個朋友。」曾參予過不少BATTLE比賽的Ida，直言想跟陳蕾BATTLE，「我好鍾意陳蕾，覺得佢好有自己風格，佢有一啲改編歌好正，就好似陳蕾原唱咁，所以好想同佢BATTLE，我覺得如果在合作入面大家有成長、有火花，會好好玩。」