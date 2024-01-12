蔡思韵被小S追問「劉俊謙的床上功夫好不好」15字揭男友「狀態」

東森綜合由小S（徐熙娣）主持的《小姐不熙娣》，日前錄製過年特別節目，邀請到電影《還錢》演員林哲熹、蔡凡熙以及蔡思韵，林哲熹日前與交往10年的經紀人女友Cindy求婚成功，兩人目前還在挑選好日子登記結婚，他笑說：「勸大家如果要求婚的話，要事先寫出想說的話，因為我那天想說現場講就好，結果講滿爛的！」



林哲熹也透露，其實他本來就想求婚了，預想若是得獎，就可以在一個很榮耀的場合求婚，但卻遲遲等不到那天；當被問到女友有感動到哭嗎，林哲熹則笑說：「她（女友）的個性是不會哭啦，只關心戒指大不大」小Ｓ立刻接說：「所以她是一個很勢利眼的女生！」引得全場哄堂大笑！而首次登上《小姐不熙娣》的林哲熹也被問到平時是否有在收看節目時，自信回應：「有！很多集」但被要求說出對哪一集有印象時，露出尷尬表情說：「最有印象是派翠克被跆拳道選手踢的那集，我蠻喜歡你被踢的！」

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小S先前在節目中不吝嗇誇讚男演員劉俊謙的演技及帥氣長相，沒想到正牌女友蔡思韵也登上《小姐不熙娣》宣傳電影，小S得知此事後，怒摔電影海報，嚇得蔡思韵躲到林哲熹身後，小S緊接著對場外製作人B2發火說道：「為什麼要發她來？」

並逼問蔡思韵這段戀情多久了，她大方回答4年半，小Ｓ竟冷冷回應：「那應該已經很淡了吧？」讓蔡思韵哭笑不得；而小S也繼續反問：「你該不會幻想他（劉俊謙）會跟你求婚吧？他現在事業起飛，很容易會拋棄愛情」蔡思韵反應極快的表示，同劇組的李銘忠和林哲熹都求婚成功：「可能會有比較多喜事吧！」字裡行間充滿粉紅泡泡，也讓人好奇是否好事將近。

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小S還不死心的表示，若是回答「劉俊謙的床上功夫好不好」就會好好訪談，蔡思韵則透露，「狀態跟他在《此時此刻》的形象差不多」，但該角色在劇中是一位慾望較強的男性，一直想跟女主角發生關係卻被頻頻拒絕，小S便再度逼問：「所以是劉俊謙跟你求歡你都不要？那你可以Call我啊！」瞬間引起全場大笑。

蔡思韵（右二）不斷被小S逼問情事。（東森提供）

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