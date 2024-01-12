COLLAR生日會宣布三月開3場演唱會 被問會否邀請Soching竟然咁答

COLLAR今日（12日）出席 《COLLAR 2周年生日會》活動，主持人強尼在台上宣布COLLAR 即將會在三月，於在九龍灣國際展貿中心舉行一連三場演唱會（3月22至3月24日），同時並宣布會推出首張實體專輯。COLLAR在接受《香港01》訪問時表示：「我哋都預備好心情好耐，一直講話好想有演唱會，現在終於要來啦！」成員Marf（邱彥筒）在活動上分享想嘗試跳火圈，被問是否會兌現承諾，Marf笑說：「我會要求吓，我哋會整個意見箱。」她們繼續指希望反應熱烈能夠加場，並表示：「希望長做長有，同埋巡迴！」

COLLAR今日（12日）出席 《COLLAR 2周年生日會》活動，宣布三月開演唱會。（張祖銘攝）

提到有部份成員在台上看見演唱會宣傳海報有點眼濕濕的感覺，成員李芯駖表示：「其實我哋用咗好多心機時間去影，化妝師又好精心打造我哋嘅造型，雖然淨係影咗一張相，但係都影咗兩三個鐘。」至於演唱會表演形式或細節，她們僅只透露仍然是在構思中的階段。

COLLAR預告會出實體專輯。（張祖銘攝）

被問到會否希望邀請MIRROR或者P1X3L擔任演唱會嘉賓，她們搞笑表示：「呢單嘢唔係我哋跟開，但係會許願每個都來支持（我們的）演唱會。」講到會否邀請前成員Soching（蘇芷晴）來現場觀看，她們一致表示：「會呀！希望表演都會邀請佢嚟睇，但係都要睇佢時間，最緊要係佢嘅意願。」

COLLAR 透露演唱會細節仍然在構思當中。（張祖銘攝）

提到今天有粉絲抱怨活動安排，導致他們要請假通宵等候等批評，沈貞巧（Gao）回答：「辛苦晒大家，會吸取啲次經驗嚟緊安排得好啲，因為知道大家辛苦咁凍，又排隊繼續去支持我哋。」Marf則表示：「我哋都學習緊，有咁多咁大型嘅活動，我哋要啲時間去安排，無論我哋AM定係我哋公司都係，好辛苦大家依舊都係咁支持我哋。」