港姐季軍王敏慈首拍綜藝節目　竟淚灑當場︰人哋會笑我

一共十集的全新旅遊飲食節目《大灣區美味好玩攻略》，由麥長青（麥包）、江美儀擔任主持，並分別邀得郭柏妍（Rosita）、王敏慈、羅毓儀、黃嘉雯、鄧凱文任嘉賓。本周繼續由大灣區地膽麥包帶隊玩轉佛山和順德，並邀來應屆港姐季軍、自小在新加坡長大的王敏慈擔任嘉賓。



今集有王敏慈擔任嘉賓。（TVB提供）

之後佢哋試飲中國酒調製嘅Cocktail，敏慈言談間透露自己好飲得。（TVB提供）

佢哋仲落場鍊車體驗速度與激情，敏慈女車神Look超正。（TVB提供）

昨（11日）晚率先玩轉佛山，三人首先去到佛山潮人打卡熱點嶺南天地朝聖，大歎特式咖啡和以中國酒調製的Cocktail，其間敏慈意外自爆是飲得之人：「我鍾意飲啤酒，因為啤酒唔容易飲醉！」經驗老到的美儀聞言即笑言：「有氣嘅唔醉，即係好飲得啦！」之後三人去到卡丁車賽車場體驗「速度與激情」，敏慈化身賽車女神，更大膽地向麥包及美儀兩位前輩挑機！其後敏慈身穿短打裝束去到洞穴主題按摩店體驗「德國古法鹽霧」，全身被粉鹽覆蓋的敏慈大嘆：「呢個Spa嘅鹽比較大同埋比較粉色，好夢幻！」三人還去了有「仙鹿島」之稱的濱江濕地公園餵梅花鹿，再到千燈湖夜巿掃街，盡興而歸。

王敏慈大歎粉鹽Spa，仲大讚夠夢幻。（TVB提供）

美儀姐幫王敏慈抹眼淚畫面勁溫馨

麥包同美儀姐夾計氹敏慈食沙蟲，敏慈知道真相後都好崩潰。（TVB提供）

節目尾聲，敏慈感激兩位前輩嘅幫助，佢仲特別多謝美儀姐教佢揸筷子。（TVB提供）

今（12日）晚一集，三人去到「漁米之鄉」順德繼續大開食戒，大歎特色榴槤雙皮奶、鹹牛乳咖啡及正宗順德菜，麥包還帶隊到星級餐廳食好西，其間美儀和麥包氹敏慈吃沙蟲蒸蚌仔，不知就裏的敏慈吃得津津有味，更一度以為是磨菇，之後麥包及美儀開估說：「其實係條蟲嚟！」敏慈聞言即急急掩面，場面搞笑。節目尾聲，首次拍攝綜藝節目的敏慈有感而發，感激兩位前輩循循善誘，並大爆美儀窩心一面，敏慈說：「美儀姐教咗我好多好多嘢，好似揸筷子，佢話咁揸筷子上鏡唔好睇，人哋會笑我，佢畀咗好多信心我，好幸運第一次就跟到咁好嘅前輩！」敏慈隨即淚如泉湧攬攬美儀，美儀一邊幫敏慈抹眼淚，一邊講笑氹番她，場面溫馨。