如果奔跑是我的人生劇情｜最新播出時間/追劇日曆+人物關係圖

《如果奔跑是我的人生》改編自紀靜蓉的小說《如果奔跑是我的宿命》，由沈嚴擔任總導演，李江明執導，鍾楚曦、楊超越、許娣、陳小藝、侯雯元領銜主演 。該劇接檔《繁花》在CCTV 8黃金強檔劇場播出，透過一場車禍，講述了兩個家庭如何在人生的逆境中展現出不同的生活態度和勇氣。本文將會介紹這部劇的劇情大綱、更新時間、角色演員，人物關係以及追劇日曆。

如果奔跑是我的人生劇情大綱

一次喜慶的壽宴後，一場意外的車禍對趙秀麗（陳小藝飾）和趙秀芳（許娣飾）的家庭造成了破壞性的打擊。趙秀麗的兒子陳若軒（劉恆甫飾）是一名成績優異的高中生，但在這場事故中不幸喪生，大女兒陳若華（楊超越飾）逃過一劫；而趙秀芳的女兒程安心（鍾楚曦飾）是一位年輕的舞蹈教師，也在這次事故中重傷失去了雙腿。陳若華為了幫助母親趙秀麗從悲痛中恢復過來，將她帶到了自己的學生宿舍。然而，陳若華在照顧心碎的母親和處理與周凱澤（王宥鈞飾）的戀情之間，感到極大的壓力。另一方面，趙秀芳為了振奮失望的女兒程安心和逃避現實的女婿秦峰（宋洋飾），決定開始之前從未成功過的減肥。隨著時間的推移，陳若華在與母親的關係中逐漸找回平衡，解開了母女之間的矛盾。趙秀芳也最終成功地減掉了體重，幫助程安心重新勇敢面對生活。

如果奔跑是我的人生播出時間｜最新追劇日曆

《如果奔跑是我的人生》於2024年1月11日起於CCTV 8黃金強檔每晚兩集播出，愛奇藝VIP會員每日19:30更新2集，首日4集。

如果奔跑是我的人生官博@Weibo

如果奔跑是我的人生｜人物關係圖

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如果奔跑是我的人生｜演員

程安心（鍾楚曦飾）

從小沒有了父親，但一直勤奮努力最後成為了舞蹈老師，收穫了愛情和平靜得生活。一場車禍失去了雙腿，打碎了她生活的平靜，但也讓她看清了生活。在與母親相互扶持中找到了人生的新方向，也獲得了新的伴侶。

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陳若華（楊超越飾）

重點大學的大四女生，因為母親對弟弟十分偏愛，所以內心一直渴望得到母親的認可。在弟弟車禍去世後，為幫助母親走出陰霾，她帶著母親去上大學。但因為母親的瘋狂控制與幹預生活，讓母女關係變得崩潰。最終拓華鼓起勇氣，擺脫了與母親得控制，獲得新的人生。

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趙秀芳 （許娣飾）

為幫助失去雙腿的女兒程安心重拾生活的信心，勵志3個月減肥100斤，以此來鼓勵女兒。

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趙秀麗（陳小藝飾）

在家裏一直偏心自己的兒子，在兒子車禍去世後傷心難癒把全部生活得希望都壓在了女兒頭上，也因此差點毀掉了女兒的生活。