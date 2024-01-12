港台瑜伽老師Niki地鐵被非禮　事後有陰影避坐男人旁：會坐過一格

瑜伽老師Niki（郭雅琪）因為替港台拍攝健康節目教授瑜伽而爆紅，她今日（12/01）應邀作為嘉賓出席「香港健⾝Guide 2023《運動產業化》第五屆⾼峰會」活動。早前她在IG上透露於地鐵被非禮摸大脾，得到廣泛網民關注以及姊妹們支持。她出席活動接受《香港01》訪問就還原了事發經過。



港台瑜伽老師Niki還原地鐵被非禮經過。（陳順禎 攝）

Niki表示，其實她已不止一次在地鐵中被非禮。她說：「幾年前嘅事，我着住校服，咁有個男人，阿叔嚟，佢用下體磨我patpat，真事嚟，我所有friend都知，跟住嗰一下我就咩事咁樣，有人望到但係個男人已經走咗。當下我有啲驚，因為我一個月內遇到兩次。」她續說：「唔關香唔香港事，我覺得係『人』本身問題。」

瑜伽老師Niki（郭雅琪）因為替港台拍攝健康節目教授瑜伽而爆紅。（截圖）

瑜伽老師Niki（郭雅琪）因為替港台拍攝健康節目教授瑜伽而爆紅。（截圖）

早前Niki再遇上同一情況，她續說：「因為嗰時focus緊覆DM，唔會留意周圍，咁我就好正常接緊Job嗰啲回覆，嗰時我唔會expect（發生呢啲事），我要謹慎啲，覆message都要留意周圍。當下有唔開心，唔開心就係上網睇吓啲討論，我嬲都好正常。唔通話你聽，我冇嬲，係我唔應該俾人摸，咁就傻啦。」

港台瑜伽老師Niki還原地鐵被非禮經過。（陳順禎 攝）

Niki拍片重組案情。（IG圖片）

港台瑜伽老師Niki地鐵被非禮，她表示玩時會避坐男人身旁。（陳順禎 攝）

港台瑜伽老師Niki地鐵被非禮，她表示玩時會避坐男人身旁。（陳順禎 攝）

港台瑜伽老師Niki地鐵被非禮，她表示玩時會避坐男人身旁。（陳順禎 攝）

她也表示，自在地鐵被非禮，現時乘坐地鐵也會特別小心。她表示現時乘坐地鐵，也會避免坐在男人隔籬，說：「唔坐男人隔籬。」她又說：「如果有男人坐落嚟，覺得奇怪啲，我就會坐過一格。」她也重述了當日被非禮的過程，她說：「嗰日我覆緊message，個老男人，佢就攞隻手揩一揩我大脾，我就咁翹腳，我以為係地鐵郁唔小心掂到，咁都好正常，跟住我郁一郁隻腳過少少，隔咗一陣間，佢就走之前，隻手順（住我大脾）一摸就衝咗出去，嗰吓我望緊手機我反應唔切，當我反應到佢就出咗去，就係咁。」

瑜伽老師Niki（郭雅琪）真人幾靚。（陳順禎 攝）

港台瑜伽老師Niki表示，曾在中學時也遇上類似被非禮的事。（陳順禎 攝）

港台瑜伽老師Niki表示，曾在中學時也遇上類似被非禮的事。（陳順禎 攝）

+ 12

逼爆螢幕瑜伽動作逐格睇：