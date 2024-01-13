港台Niki被電視姐仔侮辱　即場示範「倒奶」：叫我阿嬸出嚟一字馬

瑜伽老師Niki（郭雅琪）因為替港台拍攝健康節目《港台體壇123》教授瑜伽而爆紅，她今日（12/01）應邀作為嘉賓出席「香港健⾝Guide 2023《運動產業化》第五屆⾼峰會」活動。她接受《香港01》訪問時，直言要感謝網民及觀眾支持。被問到工作的動向，她就談及，有一次工作時，被某電視台「姐仔」當面侮辱。



瑜伽老師Niki（郭雅琪）因為替港台拍攝健康節目《港台體壇123》教授瑜伽而爆紅。（截圖）

某電視姐仔叫Niki當眾示範「倒奶」

瑜伽老師Niki說：「呢件事我講清楚啲先，其實唔關幕後或者港台事，而係個主持。我都唔識佢，亦冇傾過偈。嗰一次入去之後，幕後、幕前仲有化妝，total 10幾個人，佢見到我之後，可以話：『哦，你就係嗰個，我有睇呀，倒奶嗰個嘛！我有睇呀！不過你（今日）冇着嗰件衫喎，咁你點倒奶畀我哋大家睇？』佢講咗兩三次，叫我倒奶畀大家睇。一個女仔點會講呢啲嘢畀人睇。」

以「阿嬸、阿姨」直呼今年23歲的Niki

Niki續說：「節目中間導演要補一shot，佢望都唔望，叫我：『叫阿嬸，叫個阿姨出嚟一字馬畀大家睇。』咁隔籬有其他嘉賓，其中一個唔知係咪導演，佢就好緊張咁講：『我都叫佢妹妹啦，你點可以叫佢阿姨㗎？』咁咪dead-air，唔開心實有但係當下我冇反應嘅，我係知輕重，講嘢唔會好似佢咁。（話晒都人哋地方）係呀，如果係我地頭就唔係咁。」

瑜伽老師Niki（郭雅琪）示範了不少高難度瑜伽動作。（截圖）

瑜伽老師Niki（郭雅琪）示範了不少高難度瑜伽動作，有拱橋、倒立一字馬等。（截圖）

Niki感不舒服 婉拒上「某電視台姐仔」主持的節目

Niki直言，該節目的導演對她很nice，之後也邀請了她出席其他節目做嘉賓，不過Niki就因為發生了這件事而婉拒了。她說：「因為，認真我係因為唔舒服，其次我唔覺得（上節目）收到幾多錢，咁點解我要益佢？如果為咗錢OK，我可以忍一忍，同埋我一開始接觸佢已經覺得佢人品有問題，如果上咗去問以前感情嗰啲嘢，以前感情對我嚟講係傷痛，如果佢笑我咪點算？我又唔係聖人，嬲好正常啫，係咪？我唔扮嘢。」

瑜伽老師Niki（郭雅琪）示範了不少高難度瑜伽動作，有拱橋、一字馬等。（截圖）

瑜伽老師Niki（郭雅琪）受邀出席公開活動。（陳順禎 攝）

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