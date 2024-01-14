陳自瑤難忘拍《寶寶大過天》喪嘔戲　竟當場嘔血：我自己也嚇壞了

有「TVB最索人妻」之稱的陳自瑤（Yoyo）憑TVB劇集《寶寶大過天》在《萬千星輝頒獎典禮2021》中奪得「最佳女配角」，亦是她加入TVB以來首個演戲獎項，演技備受肯定，而Yoyo得獎後事業更是一帆風順，不但在劇集《婚後事》中擔正做女一，近年更在直播帶貨界闖出名堂！日前陳自瑤拍片分享自己演過最喜歡的角色，原來正正就是《寶寶大過天》的葉帆，她更自爆在拍攝一場嘔吐戲時，竟當場嘔血，嚇親全場所有人！

陳自瑤拍片分享自己演過最喜歡的角色。（影片截圖）

原來正正就是《寶寶大過天》的葉帆。（影片截圖）

陳自瑤自言雖然演過不少角色，但最喜歡的還是《寶寶大過天》的葉帆：「因為我除了很喜歡我這個角色的演繹，或者是它的劇情之外，對我來說還是特別有意義的，因為這個角色讓我拿到了最佳女配角。所以對我來說，除了喜歡之外，還有一個更加深層次的意義吧。」

在《萬千星輝頒獎典禮2021》中奪得「最佳女配角」。（資料圖片）

陳自瑤在劇中飾演的葉帆，因未能為老公生BB而受盡奶奶的冷言冷語，最後選擇人工受孕，但過程十分艱辛。（YouTube影片截圖）

肚皮瘀青。（YouTube影片截圖）

孕吐。（YouTube影片截圖）

狂嘔。（YouTube影片截圖）

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陳自瑤在劇中飾演的葉帆，因未能為老公生BB而受盡奶奶的冷言冷語，最後選擇人工受孕，但過程十分艱辛，當中在拍攝一場孕吐的戲份時，她更意外嘔血：「因為我想有孩子，然後我要在我的肚子上面打（排卵）針，打那個針會有反應會吐，沒那麼多東西吐出來，你要吃一點餅乾啊加一些水去演，然後我就很誇張地在吃，趕時間嘛，然後喝點水就演繹吐的那場戲，但是吐出來有血，然後大家都驚呆了，怎麼會吐出來有血呢？因為那個餅乾太硬了，我咬得太快了，弄破了我的嘴巴，我自己也嚇壞了。」想不到這場戲的背後有一個這樣的故事。

回憶拍攝點滴。（YouTube影片截圖）

要食餅乾同飲好多水。（YouTube影片截圖）

竟意外嘔血！（YouTube影片截圖）

原來整傷咗。（YouTube影片截圖）