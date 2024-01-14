萬千星輝2023｜冼靖峰奪「最具潛質新人」　極有能力因一事險出事

《萬千星輝頒獎典禮2023》今年移師澳門舉行，TVB「大搞」頒獎禮之餘還增設了數個新獎項，其中一個就是「最具潛質新人」。今年的「最具潛質新人」由冼靖峰奪得，真係恭喜晒！



丁子朗更向冼靖峰及黃奕斌表示你哋都係我前輩。（胡凱欣 攝）

今年角逐「最具潛質新人」的TVB藝人十分多，有冼靖峰、涂毓麟、黃奕斌、區明妙、莊子璇、陳懿德、古佩玲、鍾柔美、游嘉欣、炎明熹、姚焯菲和詹天文等。

冼靖峰為《聲夢傳奇》第一季的最後五強參賽者之一，比賽後亦迅速得到不少的粉絲支持，2022年他亦推出了個人單曲《一個人的幸運》，以個人身份正式出道。講起「潛質」，除了在歌唱比賽中的表現，他亦在2022年與何晉樂合唱《青春本我》同名主題曲於《2022亞洲影藝創意大獎》奪得「最佳主題曲或主題音樂 - 香港地區冠軍」，並入圍「最佳主題曲或主題音樂 - 亞洲冠軍」最後兩強。

冼靖峰的舞台《Lydia》因為音響出現問題而導致大半首歌都沒有聲音。(葉志明 攝)

冼靖峰跳舞時。(胡凱欣 攝)

又係你呀，冼靖峰。（資料圖片）

今年冼靖峰也以超星練習生身分參與了《亞洲超星團》拍攝，正式朝男團方向進發，除了近年在內地爆紅的丁子朗外，其實冼靖峰亦有走紅的趨勢。

《幸福之歌》Supper Moment Supper Moment是不少男生的最愛，過往亦有參賽者選擇《無盡》、《點滴》等較輕快、激昂的作品。不過唱起這些作品時，參賽者投入的程度往往難以與主音Sunny比較，因此《大丈夫》、《風箏》等抒情歌會較容易駕馭，而上集冼靖峰所唱的《幸福之歌》亦是一個好例子。（節目截圖）

不過，亦有有關冼靖峰的負新聞困擾着他。2022年1月，冼靖峰在直播音樂節目上，與林智樂等人閒談間說起大家的出生年份時，他就曾爆出一句「甚麼03年？即係沙士死剩種呀，係咪呀？」，因此引起社會各界的反感，後來更疑似被TVB雪藏了一段時間。

「聲夢學員」冼靖峰開Live失言 謂「03年即係沙士死剩種呀？」

冼靖峰在直播音樂節目上，與林智樂等人閒談間說起大家的出生年份時，他就曾爆出一句「甚麼03年？即係沙士死剩種呀，係咪呀？」，因此引起社會各界的反感，後來更疑似被TVB雪藏了一段時間。（截圖）