萬千2023｜冼靖峰為求多變唱歌跳舞咩都學　自創金句：潛質變浮質

無綫（TVB）的盛事《萬千星輝頒獎典禮2023》日前（14日）已經完滿結束，各獎項亦已經頒發，今年的頒獎典禮亦由TVB移師到澳門上葡京綜合度假村隆重舉行，加上今年有不少的視帝視后回來做頒獎嘉賓，令現場閃閃生輝。而「最具潛質新人獎」亦已經頒發，一共有5位奪得，分別是冼靖峰、炎明熹、鍾柔美、游嘉欣及古佩玲。

冼靖峰、炎明熹、鍾柔美、游嘉欣及古佩玲奪得「最具潛質新人獎」。(陳順禎 攝)

冼靖峰及鍾柔美接受傳媒訪問時表示很開心及感恩，鍾柔美說：「真係估唔到會拎呢一個獎，因為係好似啱啱嘅過程之中呢，我以為係5強入面再揀1位可以拎到呢個獎。但係點知係5個都可以拎呢個獎，所以上到台係非常之緊張，亦都係一片空白，但係依家就開始冷靜返。」鍾柔美不忘感謝每一位投票的人。冼靖峰亦表示十分緊張：「啱啱其實宣布咗之後呢，我以為都係5個人入面揀1個，咁所以我上咗台一半就落返台，但係台下嘅話唔係啊，係你啊，你上去啦！」他提到出道2年已經接觸過不同的範疇，再回想入行前其實在銀行工作，亦沒有想過會在這行發展，開心的他更自創金句：「希望將潛質變浮質。」

冼靖峰及鍾柔美接受傳媒訪問時表示很開心及感恩。(陳順禎 攝)

至於二人被問到來年有沒有目標時，鍾柔美說：「我覺得做主持已經突破咗我自己啦，因為自己講嘢又唔叻啦。而且今次主持嗰個節目，令我學識咗好多嘢，希望嚟緊2024年可以有更加多嘅新嘗試。」她希望大家可以給她更多不同的機會發揮她的小宇宙。冼靖峰就表示自己在1月1日就已經訂下目標：「2023年我踏出咗自己好多嘅Comfort Zone，嘗試咗好多事，咁但係2024年呢，我畀咗好多目標畀自己，就係每一個嘗試都極致化。」他表示知道自己想要些什麼，亦會努力的去實現。

冼靖峰及鍾柔美來年都有目標。(陳順禎 攝)

二人被問到未來一年想不想有更多的身份出現時，鍾柔美說：「都想嘅，因為除咗唱歌之外，都要睇吓公司會點去安排或者點樣去畀啲新嘅嘗試新嘅機會我。可能係拍劇啊，或者係唱一啲劇集嘅主題曲啊。」

二人被問到未來一年想不想有更多的身份出現時。(陳順禎 攝)

冼靖峰被問到跳舞有進步時，他則透露：「一講跳舞愈來愈好嘅時候，我自己都心虛。」更說現在已經找了跳舞老師學舞，除了跳舞外，在唱歌方面亦有找老師學習，在各方面為自己「加操」。