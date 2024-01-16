香港武打性感女星突然宣布做媽媽 ：4個半月喇！爸爸係⋯⋯

楊梓菁（舊名楊柳青）今日（16日）突然在社交平台宣布喜事，說自己已經成為了媽媽，令到大家都很驚訝。榮升媽媽的她今日宣布喜事，她提到之前因為孩子還小，所以現在才公布，她在社交平台寫下：「Our first sunset. 🧡謝謝你實現了我人生中一件很期待的事，謝謝你選擇了我做你的媽媽，正式進入人生的另一個階段，感謝這份寶貴的禮物誕生，讓我體會到媽媽這個身份的強大，未來的日子我會努力學習做一個好媽媽，好好的愛你。」

楊梓菁喺ig宣布成為人母。(ig@wiyona)

楊梓菁接受《香港01》訪問時宜直認已榮升人母，一提到小朋友難掩喜悅說：「BB係仔嚟嘅，出咗世4個半月啦！我哋叫佢肥豬包。」楊梓菁表示去年8月底BB已經出世，但因為BB還小所以未有公開：「嗰時仲細嘛，BB同我自己都未調理好，佢又未ready，想遲少少先囉。」

楊梓菁已為人母。(ig@wiyona)

她被問到這幾個月照顧小朋友會否很辛苦時，她則開心回答：「都攰嘅，不過就好開心，因為bb好肥啊！佢好重，咁所以抱嘅時候，大家都輪流腰痛要睇物理治療等等，媽媽手都出埋嚟，但好開心，因為佢好鐘意笑。」一提到兒子，楊梓菁就已經流露出剛為人母的喜悅，只要是提到兒子便開心不已。

楊梓菁一提到bb就好開心。

但提到兒子父親時，楊梓菁就表示不提：「唔提啦，係圈外人。」另外她已經重新投入工作：「都ready keep返fit，有工作就做，其實我之前一坐完月就飛咗飛馬拉做嘢啦。」但當時仍未有人看得出她已經火速收身回復工作狀態，她則指是因為自己平常有做開運動，所以收身速度有增加。