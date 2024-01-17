超級影帝跑步被偶遇獲激讚五官立體優秀　一溫柔舉動證係貼心暖男

現年68歲的周潤發 (發哥) 向來熱愛行山跑步，近年還會參加一些長跑賽事，2022年12月曾角逐香港越野錦標賽，2023年2月發哥又完成了渣打馬拉松10公里比賽，同年11月發哥再次出戰馬拉松並完成了他首個半馬比賽。發哥一有時間就會出去跑步和行山鍛練身體，所以不少網民都曾在跑步行山期間偶遇他。

周潤發2023年首次參加渣打馬拉松，對順利完成賽事感到開心。(資料圖片）

今日有網民於社交網上分享了她跑步時偶遇發哥的經歷以及兩人的合照，她以「香港跑步🏃‍♀️偶遇男神周潤發」為標題，並以永遠的男神來形容發哥。博主表示自己前幾天在中山紀念公園跑步：「遠遠看到一個個子高高，很黑（真的很黑很黑）很瘦（也真的很瘦很瘦）的人從對面跑過來，這不就是發哥嗎！他人真的非常的親切，我跟著發哥一起跑了一小段路之後，閒聊了幾句然後禮貌詢問是否可以合影，發哥連說沒問題！然後指引我來到了一個有樹蔭的地方，熟練主動的拿起我的手機，拍下了這張自拍🤳！」足見發哥真的親和力驚人，且是個貼心暖男。

周潤發是不少人心目中永遠的男神。

她還大讚發哥本人狀態保持得非常好：「全身精瘦，精神抖擻」感嘆發哥多年來還是那麽的帥：「五官立體優秀的一塌糊塗，永遠的發哥👍」。發哥雖然貴為影帝兼國際影星，但他卻全無明星架子，且一向作風低調，生活相當貼地，經常出入街市和平民街坊食肆等地方，又喜愛行山跑步，不時被網民偶遇。發哥出了名極之親民，不少粉絲都曾野生捕獲他並成功集郵。

網民偶遇發哥。(小紅書)

點擊睇發哥以往被偶遇的照片：

+ 8

點擊睇發哥最新與網民合照以及他的其他照片：