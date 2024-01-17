梁洛施首談與李澤楷關係以4字形容　剖白兩人當年不結婚真相

現年35歲的梁洛施曾與李澤楷相戀，並先後為對方誕下三子。2011年2月，梁洛施發表聲明與李澤楷分手，發聲明寫道：「踏入2011年，我本人亦走進人生的一個新階段。我和李澤楷先生分手了。我們曾經擁有一段美好歲月，我們的孩子會共同撫養。他們健康快樂地成長，是我倆的共同目標。藉此聲明，望能結束外界對我們無休止的猜想、臆度。」2011年3月，李澤楷亦發表聲明確認兩人已分手，並澄清有關第三者和億元分手費的報道。梁洛施自從為李澤楷誕下三子後，便專心照顧三個寶貝仔仔，淡出幕前，直至近年才復出拍戲，並不時在社交平台分享近況。

梁洛施。(ig圖片)

李澤楷去年現身馬場任影唔嬲。（小紅書）

最近梁洛施為《魯豫有約》擔任嘉賓，接受了魯豫的訪問，並首次公開談及與李澤楷的關係。梁洛施亦有於自己的微博轉載有關的內容，留言寫道：「當經歷過一切，你還有足夠的時間、精力和美好的容顏去面對它；這就是最完美的一個，再出發的時間節點......自在幸福的 “再出發”！」鮮少接受媒體訪問的梁洛施在節目中，與魯豫剖白了她的心裡感受。梁洛施在歷經人生的諸多起伏後，敞開心扉首度回應過往感情，講述了自己的人生經歷和深刻感悟，指自己已經準備好面對生活的新挑戰。

梁洛施接受魯豫的訪問。(微博圖片)

梁洛施在訪問中首度回應過往情感生活，說道：「回過頭看我沒後悔，而且因為我知道我是一旦選擇了，我就繼續走。再選一次我還是這樣選，我是很渴望有自己的家庭。(你那時候有想過結婚嗎？) 那時候當然想，但是不能強求，因為他太受女人歡迎，那樣我就接受不了，所以，我想活得有底氣。」她還正面回應和李澤楷現在的關係，當魯豫問梁洛施與孩子爸爸現在能夠特別友好地相處，梁洛施說：「挺好的，挺好的，就是父母關係，相處得挺好的。」坦言她與李澤楷兩人只是孩子的父母，彼此都是為了孩子好。她又表示：「我真的花了很長時間走出來，認清自己。」

梁洛施首談與李澤楷關係。(影片截圖)