李龍基未婚妻被屈買淘寶畫當自己畫　公開兩大證據還自己清白

李龍基（基哥）早前與未婚妻王青霞（Chris）接受《香港01》獨家專訪，除了講到Chris因被誤會收下基哥七層樓而當街遇襲外，二人又澄清五點失實傳聞，其中一項與Chris的畫功有關。Chris經常畫畫送畀圈中人，譚詠麟、羅家英、陳煒、羅蘭、馬國明、湯洛雯等都收過她的畫作，Chris曾透露每畫一幅畫約需三星期。

Chris經常送畫畀圈中人。（Instagram：chrisart1017）

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不過，有人卻不相信Chris，質疑她只是用電腦作畫，基哥在訪問中心痛不已，並說：「佢自己畫，我都知，啲人就話畫咩畫啫？電腦掃描啫？嘩！呢個誹謗好大！係唔係畫嘅，一睇就知，佢自己未睇過，就話『畫咩啫？掃描啫。』我有啲心悒嘅感覺，我哋香港人點解仲有咁多質素咁低嘅人？」

Chris稍後會拍賣畫作，基哥認為有人指未婚妻買畫、用電腦畫，是很大的誹謗，使其聲譽受損。（攝影：潘樂文、麥超億）

而訪問出街後仍未能平息外界的質疑，說她只是買畫、臨尾加幾筆「點睛」等等，有人又貼出一張淘寶買家好評圖，裡面是一幅Chris曾經貼過的蓋鳴暉畫像，好評上說：「因為趕著要，畫面服飾要求都比較高，老師和我通過幾次電話討論畫面問題，感覺這家老師很有藝術修養！不愧是美院畫家！」網民就質疑Chris從淘寶買畫。

因為這張8月26日的淘寶好評圖，令Chris被質疑從淘寶買畫。（網上圖片）

事隔幾天，Chris終於發聲，她在社交平台貼上一張2023年8月8日的舊圖，當日她貼出三張蓋鳴暉畫像，Chris嬲爆表示：「💢💢💢我8月8日發布初稿，淘寶商家偷了我的作品8月26日假扮買家去好評！這個操作簡直歎為觀止，這幅畫我繪畫過程完全就在TVB化妝間內完成的，所以化妝間內的認證特別多！」

Chris昨晚（17日）貼上一張去年8月8日鷈蓋鳴暉畫像初稿，力證自己被淘寶偷圖。（Instagram：chrisart1017）

怒火難平的她，之後再分享她與該淘寶賣家對質的對話圖，Chris將對方販售林青霞、蓋鳴暉油畫的好評截圖，向對方說：「你們這張個評價是虛假的，這些作品不是客人給你的好評。」對方回答：「我們這邊主打的就是臨摹，就是來圖定制，客人喜歡啥，我們老師就給客人畫啥，可能是這個博主的粉絲喜歡這個博主的畫，找我們老師臨摹這個博主的畫回家收藏的。這個畫是臨摹香港一個畫家的作品的呢，有個粉絲喜歡他的作品，發來臨摹定制的。」Chris不憤並表示自己正正就是原作人：「他臨摹的畫是我所擁有的，這樣直接轉走了作為好評，也是非常不尊重的，這些作品持有人是我，你公開了我擁有的畫作為好評展示非常不妥。請不要轉走我持有的作品作為你們的好評展示，希望你立馬把這些圖和好評進行下架。」

Chris曾公開自己畫蓋鳴暉這張畫像的過程。（Instagram：chrisart1017）

但對方仍反駁，指客人的好評是對其臨摹作品的好評，似乎否認自己「轉走好評」的指控，他說：「不不不 親親 這個不是畫的原作的 原作者是香港畫家 是其他客人發這個畫家的作品 我這邊臨摹的」更附上一幅《犬夜叉》圖畫說：「比如有客人喜歡犬夜叉，我這邊是來圖畫畫，但是我不是犬夜叉的原作者的。」

Chris繼續表達不滿：「你們這些好評使用了我的原作品展示好評，無論臨摹還是為了你的商業考量，我都覺得這個做法不妥。」對方雖然有道歉，但似乎仍未有任何行動，只說：「親親是畫作原作者嗎，實在對不住給您添麻煩了了，可能是您的粉絲喜歡您的畫，然後找我這邊臨摹模仿您作品去收藏。」Chris再要求：「請把你的好評下架。」對方：「一般商家沒有下架的權利的，親親我盡力試試。」Chris的對話圖中，最後一句是說：「你是轉走了我的作品然後做出虛假好評，對我造成不必要的傷害。」而對方終於回應：「親親，我這邊已經盡力聯繫你粉絲刪除了高仿的畫作了，給您造成了困擾實在是十分抱歉，咱們這邊也是您的忠實粉絲呢，非常喜歡您的畫作。」

請按下圖睇Chris與淘寶賣家對話圖：