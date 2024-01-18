張致恒有錢孖老婆開製作公司　卻突遭公開資料追債：上年拖到依家

張致恆（Steven）欠債纍纍，不少圈中人都曾借錢給他，他也曾被炮轟冇錢卻又要與老婆區燕雯（雯雯）四年抱四，害死下一代。不過近月Steven都有被影到去小食店返工、當街派傳單、返情趣用品店、網上帶貨等等，終於自力更生，但似乎冇份工做得長。

到近日，雯雯宣布兩公婆將會開公司，主力做影片製作，雯雯曾說：「我同Steven成立咗間公司係幫人拍片同幕後製作，然後剛剛開業，我地兩公婆都會拍片關於人生百態，感情、兩性婚姻、娛樂新聞都會講下，希望大家多多支持！」

Steven與雯雯早前拍片，宣布即將開製作公司。（IG圖片）

今日（18日）就是這間公司M & S ProductiOnline開業的日子，他們已公布會製作一系列短片，並有開業優惠等等，但就被質疑有錢做生意，冇錢還錢。公司開業同日，女紋身師Lexii在網上貼出Steven電話號碼，以及疑是Steven與紋身師爸爸「龍龍哥」的對話圖，對方說：「你好似完全唔使負責任喎」而疑似Steven就回覆：「對唔住呀，龍龍哥，我過埋12月，一月開始，我就會逐啲逐啲還畀你，因為我啱啱先開始返新工，佢要兩個月試用期，所以一月就可以開始還畀你㗎啦，對唔住欠咗你咁耐。」

Steven兩公婆的製作公司今日（18日）開業，但同日他卻又遭公開追債。（IG@uglyfamily.online）

製作公司網站資料，有Steven和雯雯當年的簽紙相。（M&S網站）

製作公司表示將製作一系列節目。（M&S網站）

紋身師債主貼出Steven的電話號碼，並公開追債。（IG圖片，經後製遮蓋電話號碼）

而該紋身師就寫下：「張致恆先生，條數由上年拖到而家，請問你想點X樣？有錢住咁大間屋又有工人又有狗，我都無你咁舒服。」有人就留言：「欠債還錢 天經地義」而紋身師就以Steven的首本名曲歌名回覆：「死性不改。」