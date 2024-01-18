祈今朝播出時間｜劇情最新追劇日曆+演員人物關係圖+演員簡介

《祈今朝》改編自國產單機遊戲《仙劍奇俠傳六》，由劉國楠執導，許凱、虞書欣領銜主演，付辛博、萬鵬共同主演的古裝仙俠劇。越祈一角也成為了站內首個待播劇熱度值破1000萬的角色。劇集主要講述了描述了越今朝（許凱飾）與越祈（虞書欣飾）攜手合作，與他們的同伴一起，挫敗一連串陰謀，踏上了一段俠義豐滿的旅途。本文將會介紹這部劇的劇情大綱、更新時間、角色演員，人物關係以及追劇日曆。

祈今朝劇情大綱

越今朝（許凱飾）與越祈（虞書欣飾）在烏岩村共度三載，彼此間擁有特殊的「共鳴」連結，然而關於自己的過去，兩人卻茫然無知。兩人聯手踏上江湖之旅，渴望尋回失去的記憶。在這過程中，他們不僅捲入啟魂聖宗的陰謀，也遭遇洛家堡的血腥祭典等諸多神秘事件。在與聖宗對峙的過程中，越祈被封印的記憶和情感意外地被喚醒。隨著故事的發展，他們遇見了洛家堡的雙胞胎洛埋名（薛八一飾）和洛昭言（萬鵬飾）、千年狼妖閒卿（付辛博飾）、顧寒江與明繡（白冰可飾）師徒，以及江湖中人居十方（週曆傑飾）。在這些交鋒和探索中，越今朝和越祈的真實身份逐步顯露。

祈今朝播出時間｜最新追劇日曆

《祈今朝》於2024年1月18日起於騰訊視頻全網獨播，會員首播連更7天，首更4集。

祈今朝官微@weibo

祈今朝｜人物關係圖

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祈今朝｜演員

越今朝（許凱飾）

武器：橫刃

繼任衡道眾三統領後，深諳世態多變、人心涼暖。反應敏捷，善於應變，具備出色的邏輯思維能力。與越祈形影不離，共同探尋二人的身份與過往。

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越祈（虞書欣飾）

武器：念劍

鯤鵬穀主之女，才智出眾，學識吸收快速，然而情感智慧不足。她性格坦率，情感表達直接無遮掩。與洛昭言、閒卿等結為摯友。

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洛昭言（萬鵬飾）

武器：刀華

洛望平之女，洛家家主「曇華」，從小便偽裝成男兒身，平日裡她瀟灑英挺，自信卻不自傲。

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閒卿（付辛博飾）

武器：拳輝

擁有淡泊寧靜心態的古老狼妖，外觀英俊且悠然，散發著高雅的氣質。他曾遭遇虎妖的攻擊，身受重傷，幸得顧寒江相救。在明繡眼中，他是敬愛的「世叔」。