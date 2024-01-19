丁子朗透露已向余宗遙邀歌就快出新歌　虛心話做頒獎禮司儀得60分

丁子朗昨日（18日）出席晚宴活動並演出獨唱《活著viva》，除了這首歌外，他亦唱了《給十年後的我》及與馮盈盈合唱《我的宣言》，對於最近正式轉型為唱跳歌手的他當然沒有難度。丁子朗接受《香港01》訪問時被問到有沒有信心時，他說：「都有信心嘅，因為唱嘅歌都係比較熟悉嘅歌啦。」他在晚宴唱《活著viva》時只唱不跳，他解釋因為有觀眾會衝上台一起唱，所以他覺得應該不能跳舞，所以就只唱不跳。

丁子朗在晚宴唱《活著viva》。(陳順禎 攝)

上星期日（14日）丁子朗於TVB的《萬千星輝頒獎典禮》中擔任司儀，一開場已經載歌載舞，正負評各佔一半，但近日就有網民拿他與去年擔任司儀的周奕瑋來相比。丁子朗表示其實網上的評語他都有看：「我見到有好多唔同嘅comment啦，有好多好嘅，有好多唔好嘅，坦白講其實我全部都睇晒。咁我覺得最窩心係反而我身邊嘅朋友會好擔心我睇完啲唔好嘅comment會唔會唔開心，尤其是阿Bob（林盛斌），佢特登send個whats app嚟話你唔好睇啲comment啦，你加油努力做好自己就得㗎啦。」他指得到MC界的翹楚為他加油打氣，已經是他最大的強心針。他更說自己已經習慣看網民不好的評語，因為接受不好的評語才可以讓自己不斷進步。

丁子朗誠意十足，一開場已經又唱又跳。(葉志明 攝)

丁子朗話接受不好的評語才可以讓自己不斷進步。(陳順禎 攝)

丁子朗對於今次做主持只給了自己60分，因為他覺得仍然有不少的進步空間：「因為我覺得順利進行晒，但未至於去到完美同拍爛手掌，我覺得有好大嘅進步空間，如果下次再有機會可以做好啲。」如此虛心學習的表現，的確讓人對他刮目相看。

丁子朗覺得自己有好多嘅進步空間。(陳順禎 攝)

至於被問到早前與余宗遙一同錄歌，是否會有好消息將會推出新歌，他則透露：「其實係嘅，因為今個禮拜頭錄咗首《活著viva》嘅cover。話說係收到一啲fans嘅DM，佢哋話好想聽我同余宗遙兩個人嘅verision《活著viva》版本。」所以他便立即找余宗遙問他有沒有興趣，而余宗遙亦一口答應了他的邀請，於是便成就了他們一起出歌的事。

丁子朗早前與余宗遙一同錄《活著viva》。(胡凱欣 攝)

丁子朗話收到粉絲的DM才成就了這件事。(陳順禎 攝)

丁子朗更透露當日除了與余宗遙一起錄歌外，更聽了他不少的demo：「因為我好鍾意佢嘅音樂造詣，所以同佢講不如寫首歌畀我啊，其實佢畀咗好多首歌我揀，咁所以如果出歌嘅話已經係好快嘅事。」他亦希望可以快點有歌曲面世，與粉絲分享他的喜悅。而當日丁子朗有被拍到手持電結他的照片，被問到本來是否已經懂得彈結他時，他即傻笑否認：「嗰張擺pose嘅相嚟，但係我覺得影完嗰張相之後，我覺得因為型同埋好睇，我會嘗試學習彈結他。」他更不覺得現在才來學結他會太遲，因為「有心唔怕遲」。