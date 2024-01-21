渣馬｜薜影儀阿儀以1小時59分完成10K ：尋晚無乜點訓

《渣打香港馬拉松》於今日（21/01）舉行，圈內不少人，例如周潤發、伍家謙、吳保錡、陳安立、梁諾妍及一班TVB藝人林淑敏、許家傑參加，更令人意想不到的是，薜影儀（阿儀）亦有參賽，而且還以1小時59分，尚算不錯的成績完成10k賽事。

薜影儀（阿儀）接受《香港01》訪問，表示對成績滿意。她說：「都滿意嘅，就算輸咗都唔緊要。唔知㗎，我都係試吓跑。一路行一路跑囉，我自己掛住影相。跑跑呢，見到啲人喺度扮恐龍。」

問到過程中有沒有人搵阿儀合照，她就表示自己專心跑步。她說：「我都冇乜點練，都係試吓咁樣。有好多人，啲無聊人呢，即係我唔會同啲無聊人影相。今次呢，er er er，想見識吓囉。」講完跑步，阿儀又突然之間自己講場地寄存行李的事，她又說：「呢度，即係寄行李，寄袋呢，要4點幾，過5點唔可以寄囉。」黃榕替阿儀解釋，其實昨晚提醒過阿儀不用帶太多行李去跑步。

問到有沒有食早餐，阿儀就回答：「冇呀冇呀，尋晚都冇乜點瞓。」跑步後有什麼活動？她回答：「吓，唔知呢。冇㗎，可能返去瞓覺。」阿儀也表示下年會繼續參加，不過就不會挑戰半馬。

問到合約事宜，阿儀直言現在是自由身。她說：「自由身，有嘢做會搵我。唔簽好過簽。」談到收入，她就說：「收入OK啦，呢啲秘密。」