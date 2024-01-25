不是你不愛你 影評｜葉念琛純愛電影 沒有狗血劇情反而令人感動

葉念琛電影新作《不是你不愛你》周四（18日）上映，單看海報及宣傳片，葉念琛今次「改邪歸正」，以純愛電影作賣點，不再有男女之間爾虞我詐的橋段，那些經典出軌金句「10個男人9個滾，剩番一個仲諗緊」完全消失，對葉念琛來說絕對是一次走鋼線的表演。

雖然電影以愛情為主軸，但戲中包含了親情、友情，仲有一「㸤」篤中你淚線。

《不是你不愛你》譚旻萱Mandy首演女主角。

先談女主角，《不是你不愛你》以籃球女神譚旻萱Mandy作為主打，大家對她的印象停留於《E先生連還不幸事件》或商台籃球賽，加上她多拍廣告或出席fashion活動較多，其IG多貼工作相關內容，大家都覺得她很美，但她的性格談吐如何？觀眾其實不太清楚，給人有點距離感。

但這套電影幫到她，雖然是演繹阿寶這個角色，但觀眾是感受到譚旻萱的性格，她有喜感，有點「麻甩系」女生感覺，演技以新人來說合格，未去到驚喜程度，但至少証明到電影界有一個有潛質的女主角可用，最重要是年輕，譚旻萱Mandy今年23歲。

至於戲中愛情那部份，《不是你不愛你》不是玩扭橋的愛情片，很典型的愛情故事，前半段多為男女主角鋪陳劇情，感動催淚位集中較後篇幅，尤其結局有少許「扭橋」的情節出現，令故事帶來小驚喜。

梁仲恒在戲中雖然二第二男主角，但演活一個街市果欄出身的大哥，很「地」說話像街市長大，有義氣，很為朋友，但見到喜歡的人只懂收埋。

幾位配角演員演得自然，當中周漢寧演廢青眼前一亮，演得到位不浮誇，這場戲主位是梁仲恒內心的轉變，周漢寧不會刻意要搶戲，是一位有大局觀的演員。

《不是你不愛你》雖然愛情片掛帥，但較多感動位反而在友情及親情位出現，梁仲恒絕對是戲中MVP，戲中飾演譚旻萱Mandy的青梅竹馬的朋友，電影淡淡交待他對Mandy的愛慕，反而梁仲恒與一眾好友的友情部份，拍得自然同來得感動，特別天台一場戲，雖然情節老土，但各演員演得出色，除梁仲恒外，周漢寧亦演得到位，完全演到廢青突然做爸爸，無錢、徬徨無助要求人幫手的感覺。

林國斌今次演出為戲中最大驚喜，這場與一直關係不好的兒子，坦誠相對又不忍兒子離去，演得非常動人，林國斌原來咁喊得，記得呢場戲佢喊到好似兩行鼻涕都出埋，認真犀利。

不過最大驚喜，一定是戲中飾演陳昊森的父親林國斌，林國斌最為人熟悉的角色，一定是《破壞之王》入面的斷水流大師兄，不過林國斌今次不用打，反而演一位嚴父，對觀眾來說絕對是充滿新鮮感，而片尾與兒子在病床的一段戲，林國斌的喊戲演得令人動容，那種一發不可收拾的眼淚，絕對令人感動。