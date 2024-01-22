張致恒曾被指為借蔡卓妍錢講大話　錄音曝光疑自爆借咗呢個金額？

張致恒（Steven）周街債主，日前她與老婆區燕雯（雯雯）的製作公司開業，但同日他就被女紋身師公開追債。其實Steven以往都欠下不少圈中人錢，其中一位就很可能是蔡卓妍（阿Sa），她22年曾在內地節目《她的雙重奏》中，不開名提及被好友講大話借錢一事。阿Sa說：「有一個很好的朋友，他問我借錢就說了一句他最近有點困難，然後二話不說我就去銀行，我就給他打款，後來我發現原來他在說謊，我就把他拉黑了，但是你已經知道這個人不會還你錢的了，我就直接把他刪掉了，我連錢都不要了，太生氣了。」

蔡卓妍曾在節目中自爆遭好友講大話借錢，她後來太生氣，所以冇朋友做。（影片截圖）

當時網民都紛紛猜測阿Sa所講的正是Steven，而當女方在公開活動被問起與Steven有關的事宜都馬上落閘，以「唔想講」、「唔想提」等回應，不予置評對方的動向。不過疼錫阿Sa的網民都不值Steven所為，曾在其抖音直播洗版留言：「仲唔還錢畀阿Sa」、「快啲還錢呀」、「點解你要呃阿Sa啲錢」、「聽講你問阿Sa借錢唔還」。

以往BOYZ和Twins經常拍住上表演，張致恒同蔡卓妍關係友好，但後來就疑似反目，女方社交平台亦再冇追蹤對方。（VCG）

Twins 22年出席活動時，異口同聲對張致恒的事不予置評，明顯冇朋友做。（資料圖片/陳順禎攝）

昨日（21日）網紅Sean在社交平台貼出數段張致恒的錄音，提到這件事情以及所涉金額。錄音中的張致恒說：「唉，我而家好X煩，因為阿Sa之前做咗個節目，喺上海做咗啲訪問節目，話有個朋友借咗佢錢，然後仲要拉黑咗，冇再聯絡。跟住啲人個個就話係我，然後衝晒過嚟係咁叫我還錢畀阿Sa，嗰啲咁嘅嘢，唉，我好頭痛呀呢兩日。」、「最煩係影響到我吖嘛！人哋阿Sa又冇開名，啲人又過晒嚟係咁話我，我真係好頭痛！」、「我爭佢10萬呀。」

張致恒的錄音疑被網紅Sean曝光，他自爆借了蔡卓妍十萬。（IG@stevencheung）

雖然錄音經剪輯，未能確認Steven所指的爭「佢」10萬是否阿Sa，但以阿Sa圈中富婆的地位，要借10萬畀人當然完全冇難度。

網紅Sean釋出數段錄音，並指張致恒親認向蔡卓妍借了10萬。（IG@sean_lam888）