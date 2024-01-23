娛樂每日8分鐘｜王菲豪宅曝光擺設引熱討｜徐榮機警救郭柏妍一命

44歲愛國藝人佛山零保安遊街 大批粉絲拍照令人驚訝原來咁紅

梁競徽近年長駐內地發展，不時拍片分享生活趣事，包括遊長城、到天安門睇升旗禮，又拍片支持杭州亞運，連手機也拒用外國牌子，堅持要用華為，被讚是愛國藝人的典範。梁競徽在內地人氣高企，俘虜不少粉絲，近日他在佛山被野生捕獲，大批途人用手機圍拍他，身旁零保安的他，對粉絲照樣來者不拒，笑著跟粉絲合照，被讚貼地親民，毫無明星架子。

44歲愛國藝人佛山零保安遊街 大批粉絲拍照令人驚訝原來咁紅

天后王菲三億豪宅曝光疑被揭在家？ 屋外一個巨型擺設引網民瘋議

樂壇天后王菲近年長居北京，鮮在港露面。一向篤信密宗的她，早年已被指在北京居於市值近3億港元的頂級豪宅，豪宅位於朝陽區，露台外更放了一尊約2米高的銀色巨型佛像。

天后王菲三億豪宅曝光疑被揭在家？ 屋外一個巨型擺設引網民瘋議

80歲陳惠敏驚變網紅樣白膚紅唇 被指美顏過重變阿婆：這合適嗎

現年80歲的陳惠敏縱橫電影界數十載，因多次在戲中飾演江湖大佬深入民心。陳惠敏淡出幕前多年，仍活躍社交圈，不時曝光近照，精神奕奕，已走出肺癌陰霾。近日陳惠敏與內地美女博主聚餐，事後女博主將照片分享至社交網，極重濾鏡引起網友熱議！陳惠敏坐在該女博主旁，保持距離，相當紳士。而陳惠敏的臉部卻驚變「白雪雪」，紅唇白膚，被P到變網紅樣。

80歲陳惠敏驚變網紅樣白膚紅唇 被指美顏過重變阿婆：這合適嗎

飛常日誌｜郭柏妍中暑暈倒 徐榮機警救一命：早知佢唔舒服

徐榮今日（22/1）現身機場出席無綫劇集《飛常日誌》宣傳活動。對於早前在停機坪拍攝劇集期間，郭柏妍中暑暈倒，幸得到他及時出手相助，阻止意外發生，原來佢一早有預感。

飛常日誌｜郭柏妍中暑暈倒 徐榮機警救一命：早知佢唔舒服

林正峰夥黃宗澤拍《法證先鋒6》冇壓力 對自己要求高皆因想專業

林正峰剛剛夥黃宗澤拍完《法證先鋒6》，被問到有沒有壓力時，他指：「個壓力係自己畀自己嘅。因為我好驚我會做錯啲咩而搞到NG，同埋我唔想畀人感覺我唔專業，所以我對自己要求都好高。」

林正峰夥黃宗澤拍《法證先鋒6》冇壓力 對自己要求高皆因想專業

馬浚偉身負14個頭銜Facebook自介勁長 仲多過《權力遊戲》龍母

近日馬浚偉成為新城首席營運總監後，有網民就發現他的Facebook的專頁上更改了簡介。不過真正令他的成為討論焦點的是，Facebook上列出了共14個商、演藝界的身份，引來網民熱討。題外話，其實馬浚偉的頭銜比美劇《權力遊戲》中的龍母的自介還要多了4個。

馬浚偉身負14個頭銜Facebook自介勁長 仲多過《權力遊戲》龍母

59歲昔日TVB花旦騷泳衣相大騷身材 素顏曬雀斑健康膚色極自信

現年59歲的中日混血兒上山詩鈉，後生時相當靚女，早前她到蘇梅島旅行，穿上泳裝享受陽光。上山詩鈉在社交網曬出照片，相中上山詩鈉大騷健康膚色，又不掩飾臉上雀斑，戴上太陽眼鏡笑得燦爛，素顏示人充滿自信。

59歲昔日TVB花旦騷泳衣相大騷身材 素顏曬雀斑健康膚色極自信

億萬駙馬獨自去滑雪老婆無影 大批女粉絲爭住合照來者不拒

已故賭王何鴻燊三房千金何超蓮，去年4月跟內地男星竇驍結婚，婚後十分恩愛，但二人各有各忙，婚後反而少了見面時間，由於超蓮表示希望自食其力，不時帶貨直播，又四出拍攝飲食視頻，完全不似是億萬千金。但近日有網民在內地滑雪期間遇上竇驍，更跟他合照，大讚他親民有禮，超蓮甚有眼光。

億萬駙馬獨自去滑雪老婆無影 大批女粉絲爭住合照來者不拒

前TVB花旦被質疑冇錢又愛吃喝玩樂 網民反駁早升闊太：老公養的

現年50歲、前TVB「電波少女」成員姚樂怡（Sherming），除了北上介紹美食外，更不時推介香港美食給內地觀眾。早前姚樂怡到元朗，介紹由細食到大的腸粉及咖喱魚蛋，又大啖雞翼尖，食得十分滋味。。然而有網民留言問：「以前在TVB上班那點工資能到處玩嗎」隨即遭到其他人反駁，「她家里本來就有錢」、「老公養的」。

前TVB花旦被質疑冇錢又愛吃喝玩樂 網民反駁早升闊太：老公養的