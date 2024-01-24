李天緃要三歲女讀兩間幼稚園被鬧怪獸家長：希望她三語都不落下

現年36歲的前落選港姐李天縱於2011年參加《香港小姐競選》而加入TVB，她於2018年與內地導演唐寅結婚並誕下女兒。而她亦於2022年參加《香港小姐再競選》而備受關注，之前播出的《隱形戰隊》中，李天縱飾演的古思亦十分搶鏡。

李天縱曾參選2011年《2011年度香港小姐競選》。（IG@李天縱）

靚媽李天縱。(李天縱IG)

日前李天縱在社交平台透露，打算把現在3歲的女兒計劃一天內在兩間幼稚園學習，她上載了女兒穿校服的照片，並說已經為女兒報讀了兩間幼稚園，現在再考慮再多報讀一間幼稚園。不少網民看到這已經很生氣，覺得她是「怪獸家長」，這樣會令小朋友很辛苦。

李天縱在社交平台透露，打算把現在3歲的女兒計劃一天內在兩間幼稚園學習。(李天縱ig)

李天縱表示希望用盡整天的時間來讓女兒學習，李天縱指：「我是一個比較佛系的家長，所以去年的N班和今年的正在讀的K1 都沒有去考慮名校，反而離家近的就在家門口的幼稚園很吸引我（我住在錦繡）。隨著女兒長大 準備K2帶她出去考一下九龍塘的名校試一試所以我的計畫是 K2開始上午讀 CCKG，下午時間不想浪費，不想落下中文所以選擇了離CCKG近的九龍塘宣道幼稚園或者創價，目前考完兩家，九龍塘宣道已經在12月8收到正取生offer，CCKG也剛剛考完，好像要幾個月後有結果。4月13再去看看創價，我是希望她三語都不好落下，同步發往前走。」

李天縱表示希望用盡整天的時間來讓女兒學習。(李天縱ig)

不少網民看到她的計劃後都紛紛質疑起來，認為她這樣會累壞小朋友，更覺得小朋友需要休息，這樣讓她去上兩間學校就等於不讓她休息。更問李天縱：「你自己有無試過番完早班番夜班？」而李天縱亦有回覆網民：「我都說了。N班和K1是佛系的。現在要考K2所以要出來讀。不能留在原地。每個家長都有自己不同的路要走。請尊重說話。」

李天縱被網民質疑。（IG@lenali0310）

雖然有很多網民都指摘李天縱，但她仍然「企硬」有自己的立場，亦用長文回覆網民：「專門換的七人電車（為了省油）。請的司機。中午司機開車過去，跟一個家裡人，在車上面換校服吃飯和午休。下午在去玩兒一會就下課了。我覺得比下午在家浪費時間強百倍。因為小寶寶在學校更有意義，能接觸小朋友，能接觸社會，能溝通。他們需要。而如果沒有下午的另一所學校，家長就會懶惰，不會星期一---五都安排那麼有意義的事。所以就會變成浪費時間。我覺得對於寶寶而言任何事情都是要重複。所以給他機會多接觸人，多語言環境是好的。唯一保證她中午睡好。早晨下午放學全部司機接送，不要自己做校車，就好。我是覺得減少不必要的辛苦，比如路程。這樣上兩家其實好處很多。利多過弊。」

李天緃湊女方式在小紅書引起很大爭議，她亦在留言回應網民的提問。

有網民留言更是十分不客氣。

李天緃詳細解釋女兒整個上學過程，包括在七人車內小睡片刻爭取時間休息。

雖然有很多網民都指摘李天縱，但她仍然「企硬」有自己的立場。(李天縱IG)

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