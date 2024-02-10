陳定幫龍年鼠牛虎運勢｜羅子溢容易因家事煩擾　素海霖有貴人相助

踏入2024年，相信大家也想知道龍年運勢如何？今次玄學家陳定幫師傅為大家指點迷津，逐一點評各大生肖於龍的運勢。

羅子溢生肖屬鼠。

2024癸卯年龍年 - 肖鼠運程

1948、1960、1972、1984、1996、2008、2020

整體運勢

猴、鼠和龍是三合生肖，肖鼠朋友的運程理應不錯，但因有【五鬼】、【白虎】、【披頭】、【飛廉】等凶星入主影響下，令今年運程一般，會有較多是非，在新一年緊記「言多必失」，所以要小說話多做事。

今年有【五鬼】入宮，在玄學上【五鬼】為神煞之一，主智窮、學窮、文窮、命窮、交窮，這五個惡神狼狽為奸，導致命運極其不順。

故此，今年肖鼠的朋友情緒會較為波動，容易因家庭、感情等瑣碎事而煩擾，導致對任何事都易無故生煩。

【五鬼】入宮，亦會容易有官非纏身、破財、多小人、患病，故此肖鼠朋友今年凡事要小心，特別是做生意或要接觸文件的朋友，就要三思而後行，不可以輕信別人，作出任何決定時，都要思前想後才可。

雖然有凶星入宮，但幸好都有吉星【三台】、【將星】的照耀，故此肖鼠朋友事業運程不錯，有機會晉爵升職、加薪之喜，做生意的朋友只要小心文件處理，凡事親力親為，定必可以擴展業務。

事業 【三台】、【將星】照耀 有升遷機會

肖鼠朋友因為有【五鬼】和【三台】的出現，故今年運程好壞參半、有危有機，若你準備同別人合作做生意的，你就要看清楚合夥對象的面目，了解清楚其背景，凡事小心，以防小人陷害。

如你自己做生意的話，今年要特別小心文件上的處理，因為【五鬼】入宮外，更有【白虎】，容易有官非纏身、破財、多小人。除此之外，肖鼠朋友因為受凶星影響，情緒容易波幅，人會變得負面，很容易會因為別人的一句說話或挑釁而做錯決定，造成損失，故此踏入新一年，肖鼠朋友最重要是學習管理情緒，遇上困難之時，可以早點起床跑步曬曬太陽，加強正能量，減少負能量。

幸好有凶星之餘，都有【三台】和【將星】的照耀，【將星】是一顆權力之星，具有組織領導指揮才能，此吉星的出現，增強了你的事業運，只要你紮實耕耘，不在逆境中低頭，時刻保持着清醒的頭腦，可以靈活地策劃出市場策略，必然比競爭對手更大的機會，得到客戶及生意夥伴的認可，並得到豐盛的回報。

至於打工仔的肖鼠朋友都會有良好機遇，只要你有實力，不要和別人計較，你的上司或老闆一定會看見你發出的光芒。

故此踏入新一年，肖鼠朋友不要浪費【三台】和【將星】兩顆吉星的影響力，要好好裝備自己，兼且在適當的時候露兩手，要爭取及珍惜任何一個進升機會。

桃花 單身朋友有望脫單

今年肖鼠朋友沒有桃花星的眷顧，戀愛運上沒有多大驚喜，如正在談戀愛或已婚的朋友，因着【五鬼】入宮的影響，有機會受別人的閒言閒語、說三道四而影響你和另一半的感情。另外，又因着【將星】的影響下，肖鼠朋友可能會突然變得事業心重，冷落愛人，故此要學習在工作和愛情上取得平衡。

肖鼠朋友除了事業上要保持頭腦清晰外，感情上都一樣，理智一點去分析，才可以突破重圍，取得勝利，不會被小人或情敵的三言兩語而破壞了你的感情生活。

至於單身的朋友，桃花運會在農曆五月浮現，故此很想脫單的你要裝備好自己，向來自視過高的你，要學會放下身段一點，盡力學懂放大別人的優點，縮小別人的決點，學會去欣賞別人，這樣才可以邁進第一步。

已婚的肖鼠朋友要克制自己的慾念，面對誘惑時，要有拒之於千里之外的果斷態度，不要隨便孔雀開屏，否則破壞家庭和諧。

財運 沒有財星的照耀 財運一般

肖鼠同太歲相合，但因為沒有財星的照耀，故此財運一般，正財運方面，因為有【將星】的出現，從商的你會很想擴張業務、很想有更大的突破，但你要小心一點，不可以魯莽作決定，凡事三思而後行。

打工仔的你就要時常保持笑臉迎人，正能量滿滿的話，那麼財神爺才會降臨在家中；投資上，今年不宜過份進取。

偏財運方面，就如鏡花水月，可望而不可得到，所以從事投資性行業的朋友今年需要採取穩當的攻略，保持清醒的頭腦，切忌道聽途說，孤擲一注。

同時因為【五鬼】入宮，容易破財，故今年有機會出現小意外，令你有意料之外的支出，故此應當準備一筆積蓄，以防不時之需。

健康 凶星影響 情緒大起大落

正如之前所說，因為【五鬼】入宮，情緒會大受影響力，很多時會因為小問題而令情緒大起大落，做錯決定之餘，更會影響健康。

肖鼠朋友在龍年，精神上會比較緊張，除了外部環境造成的，更多的主觀心理上的壓力導致，肖鼠朋友要學習保持正能量的心態和放鬆身體，放鬆有助於保持良好的精神狀態，令你可以迎接工作和生活的挑戰。

另外，【白虎】、【披頭】凶星進駐，【白虎】星的影響下，大家要小心交通意外，駕駛者時刻要注意道路安全，疲倦之時，切勿駕駛。【披頭】的出現，對家宅影響力較大，注意家中長者健康，當發現家中長者有小毛病之時，便要帶他們去身檢查或治療，勿輕視延醫。

建議於年頭之時去洗牙、捐血以作化解。

每月運程小貼士！

農曆正月運程

財運不俗，正財偏財俱順，但要積穀防飢，用作應付日後突變開支。工作上有不少新機遇，有意轉工，不妨一試。

農曆二月運程

在工作及錢財上，運程平穩，打工的你會得到上司賞識而有晉升機會，不過小心會有血光之災，外遊對你有利，動中可得意外之財。

農曆三月運程

運程順遂安穩，有意創業或多元化之發展的你，可放膽嘗試，不過在文件處理上要份外小心，否則破財外會惹上官非。

農曆四月運程

會有點麻煩鎖碎事出現，如缺乏妥善安排，會影響事業之發展。𧫴記，不要作擔保人幫人借錢，否則人財兩空，好友反目，及影響你聲譽及運氣。

農曆五月運程

運程漸入佳景，忍一氣風平浪靜、退一步海闊天空，多做事少說話。感情上，很想脫單的朋友有希望，但自視過高或要求多多的你，要改變一下態度，學習欣賞別人，才能脫單成功。

農曆六月運程

工作上，有感發展停滯不前，別心急發展，縱有轉工轉職或創業機遇，也應三思，別作錯誤的決定。面對上司或老闆都不可硬碰，否則影響事業。

農曆七月運程

工作上，會出現一些口舌、小阻礙、是非纏身，

情緒容易受影響，只要冷靜，保持頭腦清醒就可以明辯是非，問題得到解決。投資方面，切忌感情用事，因一時之氣作出錯誤決定或投資。

農曆八月運程

工作上比較忙碌，是發展業務的一個好月份，此時不可多管閒事，更不可替他人作擔保，否則失財失運，更甚者惹上官非。感情方面，宜忍讓、多包容。

農曆九月運程

錢財運在這個月份不錯，但有機會因為太貪心或過份進取而失財，投機或投資前，要做足功課，三思而行。

農曆十月運程

運勢本主不俗，但防小人，記著「害人之心不可有、防人之心不可無」，在利益沖昏頭腦下，私心便顯現。此外偏財運不利、忌投機賭博。

農曆十一月運程

工作上縱遇困難，也會得到貴人長輩之扶助而遇

危有救，遇難呈祥，穩健發揮所長。感情上，易有第三者介入而影響原有之發展，不可三心兩意，否則兩者皆空。

農曆十二月運程

運程不錯，可多作走動、多學多做，𨍭變對肖鼠朋友而言是好事，定可見有突破。感情上，容易受瑣事而煩擾，情緒波動，導致對任何事都提不起勁。

肖鼠朋友 龍年錦囊

1.今年【五鬼】入宮，小心破財、多小人，恐生怪病。

2.生意上，小心小人陷害。

3.文件處理上要特別小心。

4.【五鬼】入宮，情緒易波動，做錯決定。

5.三台】和【將星】照耀，有升遷機會。

6.打工仔易得上司/老闆賞識，成功在望。

7.已婚或有伴侶的朋友，小心因別人的閒言閒語而影響感情。

8.想脫單的朋友，農曆五月有希望。

9.根據奇門遁甲的參考年份尾數推算出1972年出生的肖鼠朋友，今年要特別留意腳部，有機會腳傷，至於事業上轉工機會較為大。

吉祥顏色：金水之色、白、金、藍、黑、灰

吉祥數字：1 、3 、6 、8 、9

素海霖生肖屬牛。

2024癸卯年龍年 - 肖牛運程

1937、1949、1961、1973、1985、1997、2009、2021

整體運勢

肖牛朋友於過去一年，既無「沖」亦無「合」，但有【喪門】同【披頭】兩顆「凶星」出現，故疾病健康問題較為顯著，都算是步步爲營的一年。

幸好踏入新一年，肖牛朋友是「破太歲」的一年，人際關係上會有點問題，但幸好有【玉堂】、【天德】、【八座】、【福星】吉星拱照，凡事都可以化險為夷。

【天德】為一顆大吉星，為神德護佑之星，是解救星，主吉事，得神明保佑，能逢兇化吉，化險為夷，貴人多助。故此今年肖牛的朋友事業上雖然未去到飛黃騰達、青雲直上，但一定可以順風順水，有貴人相助。而財運方面，有【玉堂】吉星照耀，此星主金玉滿堂，故此肖牛朋友今年的財運不錯。

有吉星也有凶星，今年有【捲舌】、【披麻】、【勾絞】、【寡宿】等凶星駕臨，凶星【勾絞】飛臨，此星主兇，勾者，牽連之義，絞者，羈絆之名，為勾邊羈絆之義，主刑法和飛災橫禍。故此肖牛朋友在新一年，小心與人關係糾纏不清，工作上忌鋒芒畢露，招人妒忌。

另外，今年有【披麻】星，此星會導致事業財運等方面曲折不順，主是非、煩惱、哭喪、憂愁悲傷，健康方面，要特別注意家中長者的健康。

事業 多顆吉星拱照 轉工、創業好時機

今年吉星高照，有【玉堂】、【天德】、【八座】、【福星】吉星拱照，事業定可進行順利，【天德】為神德護佑之星，是解救星，肖牛的朋友遇上困難之時，最後都會能解困，而且會有貴人的幫助。

所以肖牛的朋友若然想轉工或創業的話，今年都是一個幾好的時機，只是有【勾絞】飛臨，此星主兇，勾者，牽連之義，絞者，羈絆之名，為勾邊羈絆之義，即同人合作時，可能會出現意見分歧或有是非口舌，最後不歡而散。

所以打工仔的肖牛朋友同人相處時，要抱著謙虛謹慎的學習態度，尊重比你資深且能力強的人，切忌持才傲物、囂張跋扈，這會爲你帶來不必要的煩惱和障礙，成為眾矢之的。

做生意的肖牛朋友就要小心地處理文件，簽署前，要小心細閱細則，免得有「口同鼻拗」的情況出現。

總括而言，肖牛朋友於事業上會得到很多異性貴人相助，成功機率更大，要好好把握機會，但在文件處理上要份外小心，凡事三思而後行。

桃花 【寡宿】星影響 牛女特別挑剔

單身牛仔牛女有吉星照耀，機會特別多，只是有一顆【寡宿】出現，正所謂：「男怕孤辰，女怕寡宿」，牛女會有時變得矛盾，很想談戀愛，但又不想出外應酬、對對方有好感，但總覺得對方有點問題，對對方會有很多挑剔，總愛在雞蛋裏挑骨頭。

踏入龍年，肖牛的朋友要改變自己的心態，不要諸多挑剔，有一顆包容的心會容易令你開展一段戀情。

而已婚或已經有另一半的肖牛朋友，很容易受【捲舌】影響，對另一半多多挑剔，總會覺得對方做乜都錯，就連呼吸都會有問題，大家會因為小小事就會爭執，故此肖牛的朋友要時刻叮囑自己要「容忍、包容」對方，只要有「包容」的心，感情生活上就沒有多大的問題了。

財運 切忌盲目追隨小道消息

今年肖牛朋友「破太歲」得財過程都需要努力才可。正財方面，肖牛朋友有 【玉堂】、【天德】、【八座】、【福星】吉星拱照，有機會升職加薪，不過切忌太過鋒芒畢露，會招人妒忌。

即使經濟收入不錯，但不要做大花筒，要量入為出，積穀防飢是今年必修科。【勾絞】飛臨，有暗戰，如果是投資、投機買賣的話，切忌盲目追隨小道消息，

要親力親為去分析，否則投資失利、損手爛腳離場。

做生意的朋友跟別人合作時，一定要小心文件合約上的細則，不可以粗心大意，否則簽錯文件，釀成損失。

健康 牛仔注意男性疾病 須潔身自愛

今年肖牛朋友「破太歲」，難免會有點小毛病出現，【披麻】的出現要特別注意家中長者的健康，多點關心他們的健康，若發現有少許身體不適，就要帶他們去看醫生，合早治療，或者花些時間，帶他們去做一個全面的身體檢查才可。

牛仔需要注意男性疾病，潔身自愛，切勿隨意出入風月場所。

長者則須注意心臟方面的問題，定期檢查保健則問題不大。

每月運程小貼士！

農曆正月運程

工作上人事口舌紛爭變本加厲，踏入新一年，慎防言多必失，或好心做壞事。工作及錢財上的困難必須要上司長輩的協助才可以解決，不應剛複自用，否則時間一拖，便無從挽救，此月財不可露眼，防有破。

農曆二月運程

運程反覆欠佳，工作及錢財上又再出現困擾阻滯，令你進退兩難，此時必須全力以赴，事事親力親為不可心存僥倖或依賴他人去為你解決問題，否 則必有大敗大破。感情上，有第三者之破壞及你倆之不溝通 ，會將關係弄至谷底，宜小心應付。

農曆三月運程

運程反覆向上，你的努力及良好之人緣，可令你於工作上事半功倍，此時 不妨嘗試為自己開創一些新的機遇及事業，轉工轉職甚或考慮將一些計劃 向上司客戶提出，可獲得賞識接納，大有可為。此月防因感情家庭而影響 工作。

農曆四月運程

運程仍見不俗，很多在年初難以完成的事務，至此均可以水到渠成，但應對上下謙遜和睦，勇於面對困難，會有意想不到之得益。在工作上應宜把握良機，及在處理錢財及投資時卻切忌急進，應以守為攻，控制開支方可不失。

農曆五月運程

運程進入平穩之階段，但此月情緒波動較大，而且是非小人特別多，小心有人乘虛而入 、落井下石，故理應保持勇氣耐力，才可避免一沉不起，相反如能廣結人緣、增強自身之知識才能，工作會有轉危為安之機。

農曆六月運程

運程先衰後吉，月初會有不少困阻，工作仍見十分繁忙瑣碎，若不小心處理及廣結人緣，最終都可能是徒勞無功，此時切忌虛言、空語，理應實事 求是，以行動證明你的概念計劃，在一番辛勞後，應有一番新景象。是月 感情運較差，不宜憧憬，更不可有三心兩意或牆外桃花之見，會使運氣變壞。

農曆七月運程

運勢開始真正轉好，在這時應努力不懈之心去開創或適應開始轉變的新人 事及環境，縱要轉工轉職亦不可急燥，因為在心理及才能尚未可配合下， 胡亂進攻只會將原本向好的運度打破。錢財運不佳，不宜投機賭博。出門有利，外遊或公幹都會有意外收穫，唯防失物。

農曆八月運程

工作及錢財俱見有進展，但切勿被一時勝利沖昏頭腦，因 為你身旁小人仍是對你虎視眈眈，居安思危才可延續工作及錢財之良好機遇，再者身體上容易出現不適，切勿透支過度，更防感染風寒病痛，應宜 注意起居飲食。

農曆九月運程

工作事業有機遇，多勞多得 ，絕對無不勞而獲之事。此時理應多作走動，不妨考慮將自己或事業轉型 ，多元化發展總比墨守成規的好。財運不俗，只主正財，但此月花費特多 ，不可胡亂炒賣賭博，否則亦主財來財去，而難以聚積。

農曆十月運程

此月公事上有人事紛爭及變動，而且家庭上亦會有問題出現，此時不可多管閒事，防禍從口出，小心因貪而失敗，在心煩意亂之時切忌寄情於一些不良嗜好或野桃花之中，否則不單對錢財事業有 負面影響，更會傷身敗名。

農曆十一月運程

運程反復不安，做事有預計不到之阻礙，口舌是非多，如你不懂得以忍讓 冷靜對待而心浮氣燥的話，運程會更見敗筆，此時不妨考慮到外面旅行避 靜、透一下悶氣，在充電後，運程自會有漸佳之進展，財運不佳，不應賭博，記着財不急門。

農曆十二月運程

一些已經進行或以為手到拿來的事情會遇到突如其來的阻礙，精神壓力大、工作上及錢財上都出現困擾，此時理應請長輩好友，自身亦應多學多做，不貪不謀，打醒十二分精神方可渡過危機，為往後做好準備來日運程大吉，氣勢如虹。

肖牛朋友 龍年錦囊

1.【玉堂】、【天德】、【八座】、【福星】吉星拱照。

2.【玉堂】主金玉滿堂，財運不錯。

3.有凶星【勾絞】飛臨，小心飛災橫禍。

4.投資、投機買賣，切忌盲目追隨小道消息。

5.單身牛仔牛女桃花運不錯。

6.牛女受【寡宿】星影響，會對對方特別挑剔，。

7.要懂得包容，小事就可以化無。

8.小人無處不在，不可太相信別人。

9. 根據奇門遁甲的參考年份尾數推算出1997出生的肖牛朋友，今年會容易中騙局，落入別人的陷阱，但幸好去到最危難之處，會有貴人出來助你脫險。

吉祥顏色：藍、黑

吉祥數字：1 、4 、6 、9

馬國明生肖屬虎。

2024癸卯年龍年 - 肖虎運程

1926、1938、1950、1962、1974、1986、1998、2010、2022

整體運勢

肖虎朋友今年【驛馬】星動，加上【祿勛】星的加持，意味着肖虎朋友越郁動就越有利，故此事業上有變動才有進步，若然你已經有改變工作環境之意，不用再考慮，勇敢點，踏出第一步，成功在望。

至於，單身的肖虎朋友，想「脫獨」，向外尋真愛也可以，藉着【驛馬】、【祿勛】兩顆星的照耀，有機會認識到外國人，或居於外國的香港人，發展異地戀的朋友，成功率較高。

雖然肖虎朋友有吉星照，但亦有凶星【天狗】出現，【天狗】主竊盜、破財、血光之災、官司等。故肖虎朋友踏入新一年，出外旅行時要小心被搶劫，財不可以露眼；不要與他人有金錢交往，遇事不要逞強或輕舉妄動，不宜借錢給朋友，免因財失義，連朋友都冇得做。

事業 【驛馬】加【祿勛】宜走動有變化

【驛馬】主走動多變，而【祿勛】主文職官祿，故此今年肖虎朋友在事業上會有變動，兼且走動得越多，越有進步。

所以，肖虎朋友若然已經有轉工之意，很想改變一下工作環境，甚至乎很想創業，這就不用再考慮，勇敢點，心動不如行動，踏出第一步，有【驛馬】、【祿勛】吉星拱照下，成功在望。

而做生意的朋友亦有可以拓展海外市場，越遠的地方，越容易得財。

不過，今年有【天狗】凶星臨門，肖虎朋友有意要與人合夥做生意的話，就必須要三思而後行，尤其是交往不深的朋友，在不了解對方背景的前提下，要慎重而為，了解對方的真實面目和實力，不可被別人的美言美語所迷惑。

俗語有云：「利字當頭真情少」，肖虎朋友小心被朋友出賣，往往平時跟你在酒桌上稱兄道弟的朋友，有機會在你背後放冷箭，影響你的事業。

另外，有【天哭】星的出現，意味着肖虎朋友情緒上都較為波動，要記着不要因為情緒問題而影響你的判斷和決策。

桃花 越多走動 越易脫獨

感情生活方面，受到【驛馬】、【祿勛】的影響，肖虎的朋友在新一年會變得以事業為重，特別勞碌勤奮，已婚或拍拖的朋友會不經不覺地冷落了另一半，影響雙方的感情。

而單身又很想脫獨的朋友，就要主動一點，多些外出走動、多些社交應酬，甚至多些出國旅行，【驛馬】星的影響下，你越多走動，機會率就越高，而異地戀的機會率更為高。

【天哭】星的影響下，肖虎朋友都會有情緒問題，很多時會無故遷怒於另一半，故此感情生活上，今年小心言行，不要亂發脾氣，往往因你的情緒問題而造成分離的結局。

不要胡亂猜疑、不要聽朋友亂講，要信任對方，以真誠的心去對待身邊的人，便能修成正果。

而今年亦是生小朋友的最好機會，特別是1998年出生的26歲虎仔虎女，或許你們未有生小朋友之意，但你越不想，就偏偏越容易懷孕，假如你們真的沒有這個打算，就要做足安全措施才可。

財運 財來自遠方

今年肖虎朋友受到【驛馬】、【祿勛】的影響，意味着「財來自遠方」，做生意的朋友，可以拓展海外市場，在遠距離的地方賺錢比較容易、利潤比較多，但這些財都是要勞碌才可得到。

投資方一面，可以投資外國的物業、基金或貨幣，不過不要作高風險的投機活動，投資時先要了解市場行業及具備專業素質，不可輕舉妄動。

雖然是「財來自遠方」，但有【天哭】、【天狗】和【吊客】凶星影響，肖虎朋友出外旅行或公幹時，小心被搶劫，財不可以露眼；另外，盡量不要與他人有金錢交往，不宜借錢給朋友，免因財失義，連朋友都冇得做。

健康 留意長者健康

因為【天狗】、【天哭】兩顆凶星出現，大家要注意眼睛的健康，有時間的話去做一個眼科檢查，食要看太多電子產品，讓眼睛休息一下。

肖虎朋友出外旅行時，不要參與高危活動，記得「小心駛得萬年船」，若然遇上劫匪賊人，千萬不要跟對方衝突，錢財身外物，不要為此而整傷自己，招來血光之災。

今年，健康方面要注意家中長者，如發現他們有小毛病就要及時檢查及醫治，不可拖泥帶水，往往小病就是在拖延期間轉化為惡疾，到頭來造成的損失大。

肖虎朋友今年開車時要注意安全，遵守交通規則，否則易生意外。

建議多做善事或贈醫施藥等，既可積福助人，亦可破財擋災。

每月運程小貼士！

農曆正月運程

進入一月份，運程是月吉凶參半，以正業正財論，且覺滿意，做生意者就要步步為營，防因過份擴充而招致損失。

農曆二月運程

運程仍算中規中矩，謀事轉職應可順遂，但不應猶疑，否則定當後悔。此月應酬走動較多，防在外面失財外，更防遇有失物、誤點及虛驚。

農曆三月運程

為「月破」暗衝，全是一個內憂外患的月份，切勿因以往美好暢順的時光而沖昏頭腦，凡事俱應親力親為，此月財運欠順，有關投機投資股匯之事宜，切勿沾手，亦不可作借貸擔保之事宜， 否則人財兩失，惹上官非。

農曆四月運程

正財有力而偏財見破，故此不應作賭博炒賣或從事一些高風險之投資。動中生財，可多外出走動和多作應酬交際，可助錢財收益。此月不應探喪問病，否則防有病禍血光。

農曆五月運程

運程吉凶參半，謀求錢財事業都是阻礙煩惱多多，令你有進退兩難之感。 此月，做生意的你更要事事親力親為、如履薄冰、切勿依賴他人，以免造成損失。本月桃花暢旺，未婚者可待合眼情緣，但已婚者防陷入三角關係， 則名財兩失外，更影響婚姻。

農曆六月運程

工作上會有不少競爭或新桃戰，令你壓力大增，但只要你能膽大心細，不作巧取豪奪之事，則有通達突破之光景。更不要被這些事影響至精神緊張 ，睡不安寧，因你是絕對有能力應付的。財運不俗，但不可胡亂投機，否則因小失大。

農曆七月運程

運程漸見安定，各方面進展開始步上軌道，唯不論打工或做老闆者，切忌高調，記着「滿招損、謙受益」否則定被小人破壞而失運。財運方面一般，莫作冒險之投機動作，防因小失大。

農曆八月運程

吉星入宮，運勢轉佳，過往有任何困難阻礙，也應得到解決之時，只要努力不懈，謙厚待人，工作上甚至有晉升之機會。如果有轉工職之機會，不妨放膽一試，在新環境中你有更佳發展才能之機會。但健康方面要注意有手面損傷，出入交通船車應小心。

農曆九月運程

運程反復不穩，故謀求作事應謹慎方可保不失，假人假像騙局多多，稍一不慎，便會血本無歸，此月忌急燥，注意忙中有錯，健康方面注意有腸胃不適。

農曆十月運程

工作量比較多，但只要打好人際關係，事情會見通達，你的領導才能更有機會被上司認同，但此月感情或家庭上易有麻煩困擾，從而對工作做成 負面影響，不妨理智地面對問題，總比逃避佳。

農曆十一月運程

命主是月吉星拱照，工作及錢財運俱進展理想，會得貴人扶助以使事業再有突破。此月反防於感情路上易見反覆，宜平衡公私時間，多些與伴侶相處溝通、多包容，否則防第三者有機可成。

農曆十二月運程

小心因為脾氣暴燥而與同事及上司關係變差，應防因錢財與伴侶發生口舌破裂，記着：「家和萬事興、家衰口不停。」事業工作壓力大，情緒波動，財運一般，不宜賭博、作高風險的投資。

肖虎朋友 龍年錦囊

1.【驛馬】、【祿勛】吉星照耀，事業運有助升遷。

2.宜轉工、拓展海外市場。

3.越多郁動，機會越多。

4.宜投資外國的物業、基金或貨幣

5. 虎人生小朋友的最好機會。

6.想脫單的朋友，宜多外出社交應酬。

7.小心因情緒問題、眼疾問題。

8.建議多做善事，積福助人，破財擋災。

9. 根據奇門遁甲的參考年份尾數推算出1986年出生的肖虎朋友，今年有好多計劃，需要處理，但組織上有點亂，若從事同扮靚有關的行業最為有利。

吉祥顏色：黃、棕黃

吉祥數字：1 、5 、6 、9