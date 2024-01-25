王青霞被網紅被指冒認繆騫人女兒 薛家燕：網民有時間去揸你

薛家燕今日（25/1）現身電視城出席無綫賀年節目《2024風生水起》宣傳活動。對於近日又有YouTube頻道「D100 Radio」再爆料指李龍基未婚妻王青霞Chris曾於多年前冒認繆騫人的女兒，不過《香港01》就此事訪問過王青霞，她表示絕無此事。

李龍基未婚妻王青霞被指冒認繆騫人女兒 激動反擊：這個太假了

李龍基未婚Chris為是非辯解越描越黑，薛家燕表示：「小啲發言咪好囉。」（陳順禎攝）

本身同李龍基及繆騫人相熟的薛家燕接受《香港01》訪問時表示：「其實我都認識王小姐，佢都有送過一幅畫畀我，畫到好靚，好似一幅相咁，好多謝佢送畀我，（你見證佢親手畫？）應該係佢親手畫啩！我唔知。之後佢仲話仲有一幅大啲嘅畫送畀我，仲話約出嚟食飯，但我要飛嚟飛去，變咗仲未有時間去攞。」

薛家燕今日出席無綫賀年節目《2024風生水起》宣傳活動。（陳順禎攝）

對於YouTuber指王青霞冒認好友繆騫人女兒一事，家燕姐表示看到新聞時感到錯愕，她說：「好耐之前我都有請繆騫人拍電影《狗咬狗骨》，我唔知佢係繆騫人個女喎。不過其實有時我哋講嘅說話時，一個知名度高嘅人，每一句說話要慎言，尤其喺網絡嘅世界，好多人睇，網民係有時間去揸你啲嘢。希望事件大事化小，小事化無。而我就同嗰個阿Chris就唔係好熟嘅，而同基哥就合作咗好耐，有同佢去登台，又拍過劇，希望佢唔好為呢件事而唔舒服囉。其實少啲發言咪好囉。」