獨家｜王青霞被指18年已跟美軍結婚　李龍基還原時序否認戴綠帽

李龍基（基哥）與未婚妻王青霞（Chris）早前接受《香港01》獨家專訪，分享甜蜜愛情故事及澄清冇將7層樓轉名等傳聞後，Chris的身世和背景引起各界關注，亦冒出不同人士向傳媒及網台「爆料」。昨晚（27日）YouTube頻道「無糧軍師Water」刊出一些從Chris社交平台取得的舊相，她與一名疑似是美國空軍的男士親嘴，YouTuber懷疑她18年已跟該男士結婚，涉嫌「派帽」畀李龍基，遊走於兩名男士之間。基哥向《香港01》表示，確實曾有前男友向Chris提出訂婚，但他就還原時序，否認戴綠帽。



李龍基與Chris早前接受《香港01》獨家專訪後，Chris的身世背景引起外界關注，連日來不斷有人談論。（資料圖片：潘樂文、麥超億攝）

YouTube頻道「無糧軍師Water」昨晚（27日）開直播，主持人邵子風、水哥刊出一些照片，包括Chris與一名男士親嘴的照片、Chris拿著「Bride to be」皇冠的自拍、18年10月17日Chris與該男現身生日會等，其中一張二人對住同一個蛋糕吹蠟燭的照片，更被指有戒指盒。該名男士身穿疑似是美國空軍的制服，YouTuber質疑Chris 18年向歐陽偉借錢後，幾個月間就與另一名疑似空軍結婚，但同時又與基哥發展，稱她作「時間管理大師」，網民擔心基哥戴綠帽。

YouTube頻道「無糧軍師Water」指Chris有位美國老公，懷疑她於18年已跟一名疑似美國空軍的男子結婚。（YouTube@無糧軍師Water）

基哥就獨家向《香港01》回應，他承認相中人是Chris的前男友，但嚴正否認戴綠帽：「我2018年9月尾，去到鳳凰城重見Chris，10月2日離開，10月17號Chris舅父為她開一個生日會，會中有男士提出訂婚！相信如果我沒有出現，好有可能（我強調有可能）訂婚會成事的！後來我離婚後，在2019年的8月才和Chris一齊！請問何來綠帽之事？」他指Chris 19年4月後已沒返回美國，經常陪在自己身邊，亦再冇見過該名男士，而同年尾Chris更和對方說清楚，二人早不再是男女朋友關係，基哥補充：「Chris知道自己最愛是誰！前男友亦好理解。」

Chris與基哥相識多時，但正式一齊的時間，基哥說是19年8月他與前妻離婚後。（微信圖片）

由於該YouTuber刊出的照片中，有一張是2020年的facebook照，Chris站在一堆美食身後，而後面不遠處就有一名男士入鏡，YouTuber指對方疑是那位「美國老公」。基哥就表示，該照片其實是18年拍下的舊照，只不過20年在facebook的「當年今日」重發，他說：「我非常之肯定，自從2019年4月Chris從美國回港後未有見過前男友。因為自從2019年開始，Chris已經常在我身邊，況且當時是疫情嚴重的時間，美國很難進入的。」而問到前男友身份是否真的是美國空軍，基哥就解答：「唔係空軍，只係普通軍人。」

李龍基承認近日流出Chris與一名男子的親密合照，對方確實是Chris的前男友，但後來Chris為了自己決定和前男友分手。（資料圖片：潘樂文、麥超億攝）

基哥又慨嘆有人抹黑，他表示：「現今有些人為了一些微薄的課金，著意抹黑，不分青紅皂白，不去尋求真相！」並勸大家多看有益、充滿正能量的短片，推介了屈穎妍、Dr Raymond鄭國鈞博士、周天慧、彭泓基教授等頻道，又說：「讓我們增值自己，認識世界大事！」

李龍基還原時序，否認戴綠帽，他知道前男友確實有向Chris提出訂婚，但最終未有成事。（資料圖片：潘樂文、麥超億攝）

此外，早前Chris在社交平台透露自己去了律師事務所尋求法律意見，她影低了內部與職員諮詢的情況，以及「范德偉律師事務所」的門口。有人質疑為何Chris關燈後才去打卡，原來當日基哥都有同行，他還與曾亮相J2節目、電影《PTGF出租女友》的范德偉律師合照，基哥表示很榮幸認識對方，又說：「原來佢和娛樂圈都好有緣，也參與過劇集的拍攝😀😀😀👍👍👍👍」