姜濤@MIRROR吻謝舉牌妹豬：其實係咪你媽咪逼你...

在亞博舉行的《MIRROR FEEL THE PASSION CONCERT TOUR 2024 · HONG KONG》正進行得如火如荼，且場場爆滿。MIRROR 12子在台上施展渾身解數，用最佳表現報答台下一班亡命式尖叫應援的「鏡粉」（粉絲暱稱）。

在亞博舉行的《MIRROR FEEL THE PASSION CONCERT TOUR 2024 · HONG KONG》正進行得如火如荼。（梁碧玲攝）

前年紅館演唱會意外後，MIRROR演唱會移師到亞博舉行。（資料圖片）

當中有「人氣王」之稱的姜濤，他的女粉絲年齡層更是由3歲到80歲的都有，她們除了瞓身為姜濤吶喊助威外，當然更希望能吸引到偶像的注意，並為此絞盡腦汁。

隊中人氣王姜濤，擁有大量粉絲。（梁碧玲攝）

姜濤傾力演出。（梁碧玲攝）

今日（28/1）就有粉絲成功獲得姜濤本尊回應，並把照片貼到其社交平台「貼堂」，相中一位身高還未到圍欄的小粉絲，高舉寫住：「姜姜：我考到好成績！可以給我飛吻嗎？」的紙牌，姜濤窩心表示：「我不知道這個小妺妹舉了多久…但我當下真的沒看到，現在給你～（其實係咪你媽咪逼你...#學業進步」，最勁的是，姜濤更拍片可愛嘟嘴，隔空向妹妹送上飛吻，實行用行動說話。

這位小妹妹全晚高舉紙牌。（IG@keung_show）

成功吸引到姜濤注意。（IG@keung_show）

姜濤都有風趣一面。（IG@keung_show）

其中一張相裡面，小妹妹恰好合上眼晴，姜濤又搞笑說：「她快睡著了」。可以與姜濤如此互動，海量粉絲表示羨慕，紛紛以各式各樣留言，希望獲得「姜式飛吻」：「姜姜，我考得0分，可以給我飛吻安慰下嗎？」、「每個人都想要姜姜的飛吻，我又想要」、「姜姜，我個女考試有好成績94分，可以給媽媽我，一個飛吻？」等等，群情洶湧。

姜濤親自拍片回應。（IG@keung_show）

仲要飛吻。（IG@keung_show）