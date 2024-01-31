台灣綜藝一姐狂曬性感火辣噴血身材　網民卻慨嘆：不影響老公偷食

現年45歲的台灣綜藝一姐徐熙娣 (小S) 與老公許雅鈞於2005年結婚，婚後育有三名寶貝女兒，一家五口生活幸福。小S亦不時會於社交網分享她的日常生活點滴，更新近況。最近他們就全家人一起去旅遊，小S連日來都有post出此行的靚相，雖然她未有透露到了哪個國家或城市度假，但就留言表示：「冬天就是要曬！主要是滑雪我已覺得麻煩😮‍💨此刻的我，只想在豔陽下喝酒看孩子逐浪❤️」顯然是到了熱帶地方遊玩。她在出發時又表示：「即將跟女兒一起旅行，壓力好大！她一直說媽媽我們一起被搭訕，最好是會母女一起啦！我頂多在旁邊幫她擋煞。」她還曬出了一家四口的溫馨合照。

小S出發時曬出與女兒的合照。(IG圖片)

小S出發時曬出與女兒的合照。(IG圖片)

在熱帶地方旅遊，當然少不了陽光與海灘，穿泳衣上陣是常識吧。小S昨日就post了她的性感泳衣美照，大騷玲瓏浮凸的火辣身材，完全不似生過三個小朋友。她留言寫道：「45歲有點肉還挺性感的啊🥰什麼螞蟻腰？走開😮‍💨」，網民紛紛留言大讚她：「28歲的臉，18歲的身材」、「最美老妹當之無愧」、「真正的S曲線」、「太有料了」、「辣少女」、「許先生好性福❤️❤️❤️」。不過亦有網民重提小S老公過往曾屢傳偷食的傳聞，慨嘆：「這麼漂亮好身材也不影響老公拈花惹草的」。小S與許雅鈞結婚至今19年，曾不止一次傳出她老公偷食，亦多次傳出小S被老公家暴，甚至兩人鬧婚變等傳聞，不過夫妻倆都異口同聲否認，且一直維持住夫妻關係。