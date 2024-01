麥明詩向盛勁為求婚更多細節曝光　認有向未婚夫下跪不過就……

麥明詩與未婚夫盛勁為昨晚(30日)發布一系列求婚短片和照片,今次求婚十分破格,盛勁為當然跟足傳統程序求婚,但由於他以往曾講笑說:「如果我地結婚,你都要同我求婚先襯得起你性格喎。」想不到麥明詩一直記掛在心,更付諸實行,與朋友夾份搞驚喜派對,播放自製短片,寫住:「盛勁為:你願意同我結婚嗎?」並送上AP愛彼錶一隻。

突被未婚妻驚喜求婚的盛勁為,緊張到耳仔都紅晒!(Instagram:louisa_mak)

麥明詩手戴求婚戒指,而盛勁為就手戴求婚錶,二人相當甜蜜合襯。(Instagram:louisa_mak)

麥明詩在自製短片中問:「盛勁為:你願意同我結婚嗎?」(Instagram:louisa_mak)

盛勁為沒預料到女友會求婚,一臉懵然。(Instagram:louisa_mak)

從求婚片段中,亦曝光兩人拍拖的甜蜜細節,例如麥明詩中了新冠肺炎,男友悉心照料;麥明詩做「柴可夫」,揸車去機場接著住型仔機師服的盛勁為放工,還準備了生日蛋糕,氹得男友好開心。

麥明詩指,自己中了新冠肺炎,男友毫不猶豫照顧自己,最終自己都病埋。(Instagram:keithshing_)

麥明詩去機場接盛勁為放工,又送上生日蛋糕,而盛勁為都表現得好驚喜、感恩。(Instagram:keithshing_)

公開婚訊後,多位圈中人洗版式留言恭喜兩人,原來有份一齊拍《後生仔傾下偈》的馮盈盈見證住兩人的戀情萌芽;當高海寧讚兩人有夫妻相,盛勁為都回覆:「同意!」麥明詩又表示要向岑麗香學習婚姻的智慧,就連當年參選港姐時,被指是麥明詩宿敵、由細鬥到大的龐卓欣都有留言祝賀,而準新娘都有表示感謝。

不過最搞笑是,鄭衍峰問:「求婚時你有沒有下跪,然後他說『我願意?』(did you get on your knees and he said yes?)」麥明詩竟答有,表示:「哈哈,有,不過我想留點幻想空間。(haha yes but I want to leave some room for imagination)」唔知遲啲會唔會有片睇?