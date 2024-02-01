東張新女神首拍旅遊節目騷火辣Body 迫爆上圍嚇窒郭栢妍

由麥長青（麥包）、江美儀主持的無綫旅遊飲食節目《大灣區美味好玩攻略》，今（1/2）、明兩晚 10 點半翡翠台播映最後兩集。本周繼續有「芊芊」郭柏妍擔任嘉賓，夥拍首次拍攝旅遊節目的「東張女神」鄧凱文，兩位青春可人的美女藝員帶大家上山下海，更大方以水著上陣浸溫泉。

今晚一集轉到惠州遊覽。

惠東縣外海能通往太平洋，邊欣賞蔚藍大海景色邊歎 Tea Set，認真 Chill 爆！

鄧凱文形容礁石禮堂為「峇里島 2.0」，希望將來可以喺度舉行婚禮！

鄧凱文形容礁石禮堂為「峇里島 2.0」，希望將來可以喺度舉行婚禮！

本周《大灣區美味好玩攻略》將帶觀眾遊走惠州及深圳，今晚（1 日）一集率先玩轉惠州，四人先後遊覽水東街、惠東縣臨海景點，一邊享受價值 168 元人民幣（約 182 元港幣）雙人輕食套餐，一邊欣賞一望無際、通向太平洋的蔚藍大海景色，Chill 爆！當中水退才能前往的情人島、韓劇式浪漫礁石禮堂是情侶至愛打卡熱點。

江美儀和郭柏妍「母女檔」製作彩色朱古力。

江美儀和郭柏妍「母女檔」製作彩色朱古力。

麥包與鄧凱文體驗玻璃香檳杯製作。

四人行玻璃橋時，麥包拖實郭柏妍和江美儀，笑言追女仔一定嚟呢度！

鄧凱文自揭夢想婚禮條件正是陽光與海灘，形容這裡是「峇里島 2.0」的她，笑謂希望將來能在此舉行婚禮。隨後四人轉到以奧地利哈爾施塔特小鎮為建築藍本的五礦哈施塔特文旅小鎮遊玩，無論草坪、廣場、建築都充滿歐洲風情，鎮內有不少工作坊體驗活動，美儀姐與郭柏妍「母女檔」上陣製作彩色朱古力，溫馨滿瀉。最後四人還挑戰膽色邊行玻璃橋邊欣賞美景。

四人行玻璃橋時，麥包拖實郭柏妍和江美儀，笑言追女仔一定嚟呢度！

夜晚會上演 3D 投射表演，啱晒小朋友觀賞！

四人在千花洲生態園區體驗「自駕遊」，又到花海風車打卡。

彩虹滑道緊張又刺激，睇郭柏妍個樣就知幾好玩！

兩女體驗餵羊駝同駝鳥嗌到咿哇鬼叫！

兩女體驗餵羊駝同駝鳥嗌到咿哇鬼叫！

最後一站的南昆山溫德姆溫泉酒店可謂全晚焦點，鄧凱文繼去年參選港姐後，再次以泳裝呈現觀眾眼前，相反師姐郭柏妍卻由頭包到落腳勁密實，搞到鄧凱文以為自己著錯泳衣：「師姐，你話我哋一齊著泳衣上位嘅！」郭柏妍笑說：「上位有好多種方法嘛，你呢個其中一種，我嗰種就另外一種，你上位可能快啲，我嗰個就難講啲！」兩女玩盡溫泉水上樂園中的泡泡池、4D 暴風雨沉浸式體驗的「幻．水界」。

鄧凱文穿水著浸溫泉，大晒美好身段！

鄧凱文穿水著浸溫泉，大晒美好身段！

鄧凱文穿水著浸溫泉，大晒美好身段！

郭柏妍著潛水衣包到冚，成極大對比！

鄧凱文穿水著浸溫泉，大晒美好身段！

鄧凱文穿水著浸溫泉，大晒美好身段！

郭柏妍著潛水衣包到冚，成極大對比！

兩女試玩 4D 暴風雨沉浸式體驗，隔住個 Mon 都覺得過癮！

懸空透明無邊際泳池，係全新溫泉體驗！

明晚（2 日）最後一集，四人轉戰深圳繼續吃喝玩樂，並於大型商場玩盡多項活動，包括唱 K、打棒球、踩滑板、鐳射 War Game、馬術體驗及與羊駝玩樂等。

尾集玩轉深圳。

大型商場集合各種好玩活動，包括唱 K、棒球、騎馬、鐳射 War Game 等。

大型商場集合各種好玩活動，包括唱 K、棒球、騎馬、鐳射 War Game 等。

大型商場集合各種好玩活動，包括唱 K、棒球、騎馬、鐳射 War Game 等。

大型商場集合各種好玩活動，包括唱 K、棒球、騎馬、鐳射 War Game 等。

之後麥包先後帶大家到擁有 300 多年歷史的甘坑古鎮，及逾 1,700 年歷史的南頭古城；兩個極具歷史性的古蹟經活化後，吸引多間食肆和小店加入營商。其中一間火鍋店為搞 gimmick，提供「古裝服體驗」，貪玩愛新鮮的郭柏妍和鄧凱文即換上古裝造型大玩「穿越」，齊齊回到古代打邊爐，場面搞笑。

甘坑古鎮擁有 300 多年歷史，經活化後重新打造成美食街。

甘坑古鎮擁有 300 多年歷史，經活化後重新打造成美食街。

南頭古城有 1,700 多年歷史，連當年嘅衙門都仲喺度！

郭柏妍與鄧凱文體驗著古裝打邊爐。

此外，二人還無意間發現麥包錄製了《好男人》黑膠唱片，郭柏妍驚喜表示：「原來你係歌手！」麥包解釋數年前應友人邀請錄歌做慈善，可惜撞正疫情一直發布無期，如今黑膠唱片終於面世，希望大家支持一下！

麥包的《好男人》黑膠唱片被意外發現，郭柏妍勁興奮。

麥包的《好男人》黑膠唱片被意外發現，郭柏妍勁興奮。