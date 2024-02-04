凍齡古裝女神自爆因一罐可樂怒提離婚　與富商老公不止一次陷婚變

48歲的鄺文珣，曾演出不少膾炙人口的劇集，包括《真情》、《鹿鼎記》的可愛郡主沐劍屏、《聊齋(貳)》之綠野飛仙的閑靜鳥仙秦吉鳥、《洗冤錄》的溫柔郡主趙心如以及《洛神》的桑柔等，至今依然令人印象難忘。她於2006年嫁給製衣富商太子爺應德榮（Andrew），婚後育有兩子一女，她開始淡出幕前。至2022年7月鄺文珣宣布正式復出，並已經低調簽約了王祖藍的公司，重啟她的演藝事業。她又正式進駐抖音，拍片分享她的生活點滴，與網民互動。

鄺文珣公開一張和梁小冰的《聊齋（貳）》劇照回想當年。（Instagram：@luciamayk）

鄺文珣參演多部經典劇集，例如《鹿鼎記》和《真情》。（《鹿鼎記》劇照）

鄺文珣曾有「小生殺手」的稱號！

鄺文珣超級凍齡。

最近，鄺文珣就轉了抖音上的拍片風格，以夫妻關係為題材，揭露夫妻生活中的各種問題，相當寫實。近日她發布了一條短片，以「男女的思維差異有多大」為標題，分享了她與老公的日常相處，展現了女人的思維方式。片中鄺文珣叫老公：「老公，幫我拿瓶可樂」，她老公回應她說：「自己拿」。

鄺文珣拍片分享兩性關係。(抖音)

鄺文珣聽完，即時變臉，並開始一連串的胡思亂想：「他這是什麼意思，他明明離得更近，為什麼不願意幫我拿，而且明知道我大姨媽來了，我要喝可樂也不阻止我，他難道忘記了，我說喝就讓我喝，也不擔心我肚子痛，或者說根本就不在意我，不愛我了吧，我不能委屈求全」，她愈想愈氣，於是便對老公說：「離婚！」她老公即一頭霧水地：「啊？？？」雖然只是拍片，但鄺文珣在文案中就強調「內容過於真實」。

鄺文珣瞬間變臉。(抖音)

現實生活中，鄺文珣與老公婚姻美滿幸福，不過原來幸福的生活得來不易，兩人婚姻曾出現裂痕，險釀離婚。鄺文珣年前曾在訪問中透露老公常把負面情緒發洩在自己身上，將她變成「出氣袋」，二人經歷過爭吵、冷戰、離家出走，甚至提出離婚。幸好最後兩夫妻靠著信仰走出婚姻低谷，如今學識互相尊重，成功挽回這段關係。

兩夫妻婚姻生活美滿。（IG@ying_yi_feng_andrew）

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