河國榮離世｜年前拍Netflix宣傳片　曾勉勵自己：過去30年冇白費

河國榮今（2月3日）凌晨於家中離世，終年58歲。河國榮自入行參演劇集、電影、舞台劇已今已有35年，也是觀眾心中的招牌「御用老外 / 御用鬼佬」。早年2017年河國榮曾替Netflix拍攝美劇《戰爭機器》宣傳片，也成為一時佳話。



網民湧入河國榮的IG最後一個帖文致哀。（IG@hokwokwing_hk）

消息於凌晨經證實後，不少粉絲、網民都湧入河國榮的Instagram社交平台於8月份分享的最後一個帖文致哀。不少網民都大表不捨，留言道：「RIP」、「一路好走」，亦有網民不解河國榮的決擇，寫道：「唔明點解你做咁多好事都咁」、「假㗎話……」、「希望唔係真，RIP」、「希望唔係真嘅⋯⋯」

河國榮。（劇集截圖）

河國榮是TVB劇御用外國人

河國榮在Netflix的《戰爭機器》（War Machine）宣傳廣告上於2017年5月份登場，廣告內Netflix更將河國榮與畢彼特剪接在一起。宣傳片主題是應徵演員，河國榮十分搞笑地「扮嘢應徵」在畢彼特「面前」試戲。不少網民睇完都話正，紛紛在facebook留言「加油」，「明白人生機會唔多，睇完有的感觸」，還有網友表示如果有河國榮參與劇集拍攝，就會即刻訂閱Netflix。

如果套劇佢都有份就好啦。(網上截圖)

之後河國榮接受《香港01》訪問更補充說 :「呢個試鏡構思話咗俾我知，自己過去30年的嘅演藝生涯你冇白費到，因為呢次『在畢彼特面前試鏡』証明了好多觀眾都記得我曾經演過好多不唔同種類嘅角色！」而貼地到爆又香港味的他更加說 : 「好開心我可以係『試鏡』時rap出一啲能代表到香港嘅元素，例如菠蘿油及港式奶茶等，呢啲都係我最鍾意嘅食物。」「我覺得搞笑嘅係，畫面上可以睇到其他軍人一臉疑惑，點解會係阿富汗聽見西方人唱廣東話歌？！」

原本河國榮都有諧星感。(網上截圖)

「在拍攝當天一踏入新加坡的片廠，便看見現場貼滿了我以前在電視劇中飾演不同角色的造型照。雖然面前站著的是一個外國團隊，但那刻真的好像是身處香港一樣! 很佩服這班外國工作人員，能找到一些很久以前、甚至連我自己都未見過的造型照，就像為我的30年演藝生涯製造了一個小回顧! 我自己看完短片之後，首先覺得導演的剪接功力很厲害，出來的效果很精采。」

最後河國榮仲補充道 :「我在幻想，如果將來畢彼特有機會看到這片，會否對用廣東話來rap產生興趣呢？」

河國榮終於衝出香港 孖住畢彼特拍美劇《戰爭機器》？

數下數下，河國榮真係拍過唔少戲。

1988年只得24歲嘅河國榮。（IG：@hokwokwing_hk）

河國榮以前都貼過年輕時照片。（IG：@hokwokwing_hk）

河國榮以往無論係劇集還是電影，真係經常飾演警司角色。(網上圖片)

河國榮來港30多年，已經是一個徹頭徹尾的香港人。（資料圖片）