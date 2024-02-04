MIRROR尾場｜Stanley海外場繼續騷肌AK：兩邊夾埋都唔夠佢一邊大

Ian在尾場時因見到觀眾高舉「請你一定要相信自己」字牌而感觸落淚。（葉志明攝）

16場嘅《MIRROR FEEL THE PASSION CONCERT TOUR 2024 · HONG KONG》完滿落幕，去到尾場，Ian、Jeremy唱《WE ALL ARE》時感動落淚，而Alton同Jer亦都有眼濕濕，而喺Encore部分時，大螢幕播出嘅MIRROR與Dame D.O.L.L.A嘅短片，並叫大家密切留意新歌《Day 0》，Dame D.O.L.L.A。其實就是早前訪港的NBA球星Damian Lillard。

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姜濤在賜蛋部分唱《鏡中鏡》 ，他表示仍有進步空間，希望向1 年前嘅自己有交代。（葉志明攝）

完騷後，12子接受訪問時均表示不捨，而AK則補充16場一直在調整，亦是為海外巡演嘅一個好好練習時機。問到Ian是否感動落淚，他表示因為見到台下有觀眾寫「請你一定要相信自己」，感受大家對MIRROR的支持，所以有點感觸。

Anson Lo話今次演唱會嘅歌服「露咗幾多」，仲話要收斂。（葉志明攝）

而與Jeremy唱《Fever》時，因完美Body獲封大表波嘅Stanley，去到尾場更終極一脫，他解釋是因為Edan 叫佢除衫，後來Dancer及工作人員都讚效果好好，於是決定尾場大放送。不過要有完美Body都不是易事，大表波：「起身就去做gym，4點食少少嘢，因為怕肚漲，一完騷係咁食。」

11子對大表波嘅身材均感到興趣。（葉志明攝）

之後Stanley發帖表示《Fever》原先是姜濤與Jeremy合作，姜濤聞言後表示：「我唯有除⋯⋯除下面⋯⋯除鞋呀！」由於反應熱烈，大表波表示考慮至海外巡演，又話既然偶像Rain都做到，自己都應該要做到，隨時被成員封為「邱士Rain」，而問到AK點解唔終極一脫，他即表示：「我兩個波夾埋都唔夠佢一邊大，我那有本錢？」