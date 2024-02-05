鄭啟泰離世｜未婚妻王雁芝現身醫院稱未知死因：希望外界唔好亂講

藝人鄭啟泰（Eric）本月3日突然離世，終年56歲。同居兩年未婚妻、前香港滾軸溜冰運動員王雁芝（Angie)，以及鄭啟泰妹妹Fiona，現身灣仔律敦治醫院見醫生。Fiona透露，醫生未找到鄭啟泰死因，「Eric過世嘅原因都未真正搵到，醫生嘅建議係，個Case會交由死因裁判處作進一步解剖。所以我哋唔會估任何原因，亦都希望外界唔好亂講，我哋都收到大家嘅關心。」

鄭啟泰。

王雁芝表示，鄭啟泰一向身體很好，兩人因為結婚更注重身體健康，「我哋朝頭早成日都一齊去做運動、食生果，我哋都好注重健康。我哋都打算Join Gym，因為啱啱求咗婚，都希望大家身體健康，影一輯好靚嘅婚紗相。奈何有啲唔好嘅事發生，但我哋都會Keep住Eric好好嘅Spirit（精神）生活落去。」王雁芝指鄭啟泰去世前只感到有些少疲倦，以及有出現過肚屙、抽筋等情況，但身體尚算不錯，「有講有笑，好健康。」她稱鄭啟泰過往亦不時出現抽筋，故家中常備香蕉以防萬一。而鄭啟泰家人亦會與王雁芝置辦身後事，又指已當王雁芝是家人。

鄭啟泰才剛宣布與同居兩年女友，速度滾軸溜冰前香港代表隊、中國銀牌得主王雁芝結婚。（IG相片）

王雁芝表示，鄭啟泰一向樂觀正能量，「呢兩年我過得好開心，帶畀我好多歡樂。」鄭啟泰是基督徒，Fiona透露，鄭啟泰離世後請了院牧祈禱及唱聖詩，並指：「希望大家都唔好帶住憂傷出席送別會，會記住Eric樂觀、同大孩子性格。」兩人會合力完成鄭啟泰出書遺願，並指鄭啟泰人生圓滿，「56年嘅人生係好圓滿、好光輝，帶咗好多歡樂畀大家，無悔㗎。」