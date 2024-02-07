2024風生水起｜葉念琛隨時參加中年好聲音　阿仙奴有機會捧盃？

風水賀年節目《2024 風生水起》周一（5日）至周四（8日）晚10點半翡翠台播映第四至第七集，第八集將於年初二（11日）晚10點播放。節目由薛家燕、陳懿德、許文軒及徐文浩擔任主持，並邀來著名堪輿學家李丞責、麥玲玲、元海、唐碧霞、黃楚淇為觀眾指點迷津。

袁文傑聽到愛隊阿仙奴有機會奪標，即刻喜上眉梢。

仲有職業足球員歐陽耀冲擔任嘉賓。

今晚（7日）一集，「龍年開運搵師傅」邀來袁文傑、職業足球員歐陽耀冲擔任嘉賓。身為星級球迷的文傑自爆一周起碼睇幾十場波，家燕姐笑問：「太太有冇詐型，你睇波多啲定睇老婆多啲？」文傑即大放閃光彈說：「我睇乜，佢就跟住我睇乜！」文傑再問到愛隊阿仙奴有否機會奪冠，玲玲師傅說：「今年九運降臨係離火運，紅色球衣較為佔優，所以紅色會着數少少。」拎着阿仙奴紅色球衣的文傑即喜上眉梢。另玲玲師傅教大家睇運動員面相，她指眉骨代表個人鬥志鬥心，眉骨高的人較大機會做運動員，而女人腮骨闊又代表甚麼？節目中自有分曉。

玲玲師傅指眉骨代表個人鬥志同鬥心，眉骨高嘅人較大機會做運動員。

女仔腮骨闊又代表咩呢？

「區區行大運」丞丞師傅帶隊去到成衣業興旺的長沙灣，他分享龍年穿衣顏色宜忌，大家千萬不要穿錯顏色！「龍年帶富碧人來」碧霞師傅細訴龍年最旺以及最弱行業，還會公開龍年股市較旺的月份以及較旺號碼。「新春『關』心你」楚淇師傅提醒大家求關帝靈簽的注意事項，「元來家家有天機」元海師傅教大家開工催運法，只要敲響銅鑼便能有財招財、有煞化煞！

「區區行大運」丞丞師傅帶隊去到成衣業興旺的長沙灣。

公開龍年穿衣顏色宜忌！

「區區行大運」丞丞師傅帶隊去到成衣業興旺的長沙灣。

明晚（８日）一集，「龍年開運搵師傅」邀來導演葉念琛、蔣家旻擔任嘉賓。玲玲師傅直指葉導面相旺老闆：「你個命係好旺老闆，老闆搵佢做嘢，由小公司變大公司！」玲玲師傅更教大家睇旺老闆面相，耳頭形狀是關鍵所在。玲玲師傅又批葉念琛命格利金，適合音樂相關的工作，葉導笑言：「即係我要出道啦，等《中年好聲音》第三季啦，我唔好意思話去《聲夢》！」玲玲師傅指名字部首是「阝」、「金」及「氵」的藝人與葉導最合拍，到底誰是他的「真命天女」？

玲玲師傅話葉念琛面相旺老闆。

葉念琛真係會參加《中年好聲音》？

家旻命格適合較遠方之姻緣，佢又介唔介意呢？

肖蛇的蔣家旻非常關心事業運，她被批龍年有較多機會出埠以及有男性貴人，至於姻緣運方面，玲玲師傅指家旻命格水泛木漂，適合較遠方之姻緣，到底家旻又能否接受？

「區區行大運」丞丞師傅帶大家遊尖沙咀以及油麻地廟街，他指尖沙咀陽地配陰水，有利女性相關生意，至於廟街則是鱷魚下水格局，適合發展娛樂及零售事業！

「區區行大運」丞丞師傅帶大家遊尖沙咀同埋油麻地廟街。

「區區行大運」丞丞師傅帶大家遊尖沙咀同埋油麻地廟街。

「元來家家有天機」元海師傅教大家「旗鼓相當」風水陣增加名氣，再傳授「五行加顏色，包你可升職」大法。「龍年帶富碧人來」碧霞師傅細數不同命格的人如何應用相對應顏色的銀包催旺，「新春『關』心你」楚淇師傅則推介大家到位於元朗的關帝廣場行大運。

元海師傅繼續傳授開工大吉催運法。

元海師傅繼續傳授開工大吉催運法。

碧霞師傅話唔同命格嘅人，應該要用番相應顏色嘅銀包催旺。

碧霞師傅話唔同命格嘅人，應該要用番相應顏色嘅銀包催旺。