球王美斯與港隊足球員合照勁黑面　對日本第一牛郎態度天壤之別

「球王」美斯（Lionel Messi）早前隨國際邁亞密（又譯：國際邁阿密）訪港，全城期待的「香港隊vs國際邁阿密」足球表演賽於2月4日在香港大球場上演，然而卻因為美斯全程齋坐未有落場作賽，引起在場大批球迷極度不滿，大嗌回水，埸內噓聲四起，引來國際關注。美斯沒有出場令有份買飛入場的球迷感到被騙，網上亦爆發熱烈討論，網民甚至以世紀大騙案來形容。

美斯於香港表演賽疑因肌肉炎症缺陣。（袁志浩攝）

美斯缺陣，惹全港公憤。(資料圖片)

大批球迷用幾千元買飛想一睹美斯球技，但最終他完全冇落場，令球迷噓聲四起，感覺被當「水魚」。（資料圖片/袁志浩攝）

而最令球迷傷心的是，美斯其後率領國際邁亞密球隊到訪日本與神戶勝利船進行表演賽，在昨日舉行的那場比賽中，美斯竟然於下半場後備上陣，落場踢了超過30分鐘，且表現得生龍活虎，傷患奇蹟痊癒了。

美斯昨日於日本神戶勝利船表演賽下半場後備上陣。（視覺中國)

歌手雷琛如出post大表驚訝。(ig圖片)

其實球王美斯在香港與他在日本的言行態度差異極大，以及他對待中國香港球迷與日本球迷的兩極表現，亦都令中國香港球迷失望透頂。美斯隨國際邁亞密抵日本東京，周二 (6/2) 中午獨自出席記者會，下午參與了球隊整課操練，到晚上還開心地參加歡迎派對，與香港情況分別極大。日本「帝王級牛郎」羅蘭Roland昨日更在IG曬出與美斯在酒店合照，炫耀自己獲得美斯的簽名波鞋！相中美斯笑容燦爛，親切友善又親民。

美斯笑曬口與第一牛郎Roland合照。（IG圖片）

仲有簽名波boot！（IG圖片）

昨晚，有網民就於社交網曬出了一張美斯日前與香港港隊足球員的合照，以及與那位港隊球員對話截圖，以標題「美斯賽後跟港隊球員合影 」留言寫道：「我朋友賽後跟美斯合影，感覺美斯一臉不情願，眉頭緊鎖啊？跟誰欠他的似的😡🤣 」合照中的美斯的確如博主所說，一臉不爽似的，像極了黑面神，與他在日本跟羅蘭Roland合照時的開心樣簡直天壤之別。網民亦紛紛留言討論：「我看他當日下車時候就一臉不高興了。」

美斯與港隊球員合照表現出一副不情不願的樣子。(小紅書)