TVB各大高層現身迎龍年　合照獨欠樂小姐引網民好奇猜測

TVB新年特備節目《龍舞雲祥年初一》正播映，由主持汪明荃、胡楓帶領陸浩明、周吉佩、黃庭鋒、文凱婷、支嚳儀熱鬧拜年，祝願大家「龍舞雲祥」好運來！ 而節目甫開始，電視廣播有限公司行政主席許濤趁着大年初一發表新年賀詞，隨後率領一眾行政人員進行舞獅點睛儀式，各高層均有現身，但就未見樂小姐（樂易玲）蹤影，不禁引起網民極大好奇心。

電視廣播有限公司行政主席許濤大年初一同廣大觀眾拜年。

而開心果胡楓（修哥）就化身財神，向在場所有人士大派利是，之後《亞洲超星團》51名超星練習生獻唱《新年快樂》送兔迎龍，一班後生仔又唱又跳，活力十足，場面熱鬧。 另外，《東張西望》三位靚女主持吳幸美、梁敏巧和黎寬怡亦齊齊落區與眾同樂，還和一班街坊玩遊戲請食飯。《J Music》的主持冼靖峰、潘靜文、莊子璇、何晉樂、彭家賢和林智樂更一同獻唱《越唱越強》，祝廣大觀眾龍年越來越強！

修哥化身財神大派利是。

《亞洲超星團》51名超星練習生獻唱賀年歌。

單立文搞爛gag放笑彈

而《愛．回家之開心速遞》劉丹和羅樂林分別率領「熊家」和「龍家」跟大家拜年，劇組一眾演員大玩遊戲爭奪「金龍」，其中一個遊戲是蒙眼鏟利是，「熊家」派出呂慧儀、滕麗名和古佩玲出戰，向來搞笑的單立文大搞爛Gag表示：「又高（指呂慧儀）又古佩玲，『高玲鏟婦』呀！」引得哄堂大笑。

單立文大搞爛Gag。

《中年好聲音》廣受香港市民喜愛，「中一」+「中二」年初一合體獻唱新年歌Medley，Sing聲送舊年，同場還邀來魔術高手招浩明化身財神表演魔術大送好意頭。而《流行都市》團隊更大歎新春賀年盛宴，《Hands Up》主持則和小朋友齊齊玩賀年遊戲歡度新禧。節目還請來麥玲玲師傅為大家帶來十二生肖運程預測，《通靈之王》則會教你擺陣催運。

麥玲玲師傅為大家帶來十二生肖運程預測。