獨家︱日本舞團Avantgardey四大秘密　私服照曝光點解全部冬菇頭?

日本跳舞女團Avantgardey近日來港表演，她們於大年初一的花車巡遊匯演擔任壓軸嘉賓，又到商場表演跳舞，因獨特形象獲不少粉絲追捧。Avantgardey共有19位成員，她們由監製兼排舞師Akane一手栽培，22年出道後出戰美國才藝表演選秀節目《America's Got Talent》獲到極佳成績，重新編舞的「アイドル」(Idol）爆紅全球。她們憑住魔性整齊的舞蹈、搞怪浮誇表情、招牌齊蔭瀏海以及統一的紫色高中生制服等，令人留下深刻印象。

Avantgardey出戰美國才藝表演選秀節目《America's Got Talent》獲得極佳成績。（Instagram：avantgardey_）

日本跳舞女團Avantgardey突襲香港，成功吸引大批香港Fans。（旅發局）

Avantgardey雖然今日（12日）已經搭飛機回日本，但其好友王友良就接受《香港01》訪問，解構這隊人氣女團的四大謎思！

Avantgardey在花車匯演中壓軸登場，演繹YOASOBI大熱歌曲《IDOL》，令現場氣氛走向高潮！（資料圖片/黃浩謙攝）

一：點解全部冬菇頭？

Avantgardey的制服和髮型都非常統一，講到髮型為何是冬菇頭，王友良說：「呢個齊蔭嘅頭髮，係由佢哋嘅排舞老師，亦即係佢哋嘅監製Akane決定，其實都冇乜特別，只係佢諗過覺得呢個髮型感覺好好，所以就定咗呢個冬菇頭畀佢哋去做呢隊跳舞組合嘅呢個髮型囉！佢哋全部都係戴假髮，私底下個別有啲係長頭髮，有啲係短頭髮。（點解個假髮跳舞時唔會甩？）佢哋話係施咗魔法，所以係唔會甩嘅！」

Avantgardey一到埗，就在維港海旁跳舞，趣怪表情在IG吸到近30萬Likes。（Instagram：avantgardey_）

Avantgardey特意為港人編舞，她們亦解答了假髮點跳都唔甩的秘密！（陳葦慈攝）

二：點解全部著高中制服？

而制服方面，全隊人都劃一穿上高中生制服，有如一班同班同學，王友良解釋：「因為日本高中生，中學都著好多制服，呢樣亦都係全世界好多人知嘅嘢，佢哋想透過呢個演出嘅舞服，希望將佢哋嘅跳舞文化帶去全世界！」

日本高中制服是全世界都認識的文化，因此Avantgardey以此作為舞團的形象。（Instagram：avantgardey_）

三：如何甄選這19位成員？

至於如何甄選出這19位成員，王友良透露其實冇特別遴選和公開招募程序，主要都是排舞總監兼舞蹈老師Akane從身邊認識的舞者中，挑選出這十多位成員去合作和組團。

Avantgardey原來冇公開招募程序。（陳葦慈攝）

王友良分享他與Akane和Avantgardey私下合照，她們私下有不同髮型和髮色。（受訪者提供）

四：平時要為表演綵排多久？

今次Avantgardey除了花車巡遊表演外，表示：「佢哋準備一首歌，起碼都要一個月左右。每一個rehearsal佢哋都好緊張，如果你講花車巡遊嘅話，佢哋個綵排時間就係佢落咗機第二日，即係年三十晚，由下晝12點到夜晚12點都喺度練習。而東港城嘅表演，佢朝早6點就去Rehearsal咗幾個鐘，之後先返去酒店休息，再出發去現場，所以真係好專業、好勤力！」

Avantgardey日前現身東港城表演，都犧牲睡眠時間去綵排，非常勤力。（東港城提供）