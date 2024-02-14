前主播離巢無綫9年榮升馬主貼愛駒靚相　現身馬場被指撞樣莫可欣

前日是新春賀歲馬日，不少馬主都匯聚馬場，而當中竟然有一位41歲前新聞主播，她就是周嘉儀。周嘉儀03年加入無綫新聞台，先後主持過各個時段的新聞報道，不過13年她搭上人夫許方輝，令形象大受影響，其後她修讀香港城市大學和美國加州大學伯克利分校合辦的行政人員工商管理碩士遙距課程，至15年正式離開無綫後，轉投金融界並加入證券公司，有指現時職級已達董事級數。

周嘉儀是一代新聞女神，曾有「翻版桂綸鎂」之稱。（電視截圖）

近年周嘉儀不但常常分享名媛級生活，大曬名牌手袋，亦頻頻出入馬場，一年前她透露自己已獲發23/24年度的「自購新馬進口許可證」，而等到龍年，她的愛駒終於來港。周嘉儀日前在社交平台貼出她與馬匹在馬房的合照，她寫下：「Welcome to Hong Kong🐴❤️趕得切來逗利是🧧😄」又在Hashtag透露這匹編號為「J359」、來自澳洲的啡白色自購新馬，名叫「天下寵兒」，有不少粉絲都認為馬名跟嘉儀很匹配。

周嘉儀轉行後，行頭大升級，經常大曬不同款式的Hermès手袋，10萬8萬一個走唔甩。（IG@venuskychow）

周嘉儀近年頻頻出入馬場，如今更正式榮升馬主。（IG@venuskychow）

在香港要成為馬主，一般有四種方法，而周嘉儀所用的就是「個人馬主」途徑，即馬匹由個人所有，不少藝人如米雪、曾志偉、陳百祥、洪金寶、李嘉欣都是個人馬主的名義養馬。不過，每位個人馬主最多只能夠同時擁有四匹現役馬匹，避免有壟斷賽馬之嫌。

周嘉儀一年前透露自己已獲發23/24年度的「自購新馬進口許可證」。（IG@venuskychow）

周嘉儀的3歲愛駒近日已正式從澳洲到港，從嘉儀社交平台的提示所見，馬匹很可能叫「天下寵兒」。（IG@venuskychow）

新春賀歲馬日，新任馬主周嘉儀初三都有去馬場，不但與財神爺影相，亦有被傳媒影到。不過有網民就覺得，當年有「翻版桂綸鎂」之稱的她，傳媒鏡頭下的「生圖」與IG相有出入，指她走樣變殘，法令紋明顯，不止一位網民說以為她是93年港姐冠軍莫可欣，又說她由主播力爭上游，攀升到馬主好勵志。不過這張相可能只是燈光問題才會崩壞，因為周嘉儀貼了另一張由馬會拍攝、與財神的合照，都不算太差。

個人馬主周嘉儀。（IG@venuskychow）

嘉儀初三有去馬場睇賀歲馬，並張貼大會影的合照，但另一張由傳媒拍攝的照片，她則被指走樣。（IG@venuskychow）

周嘉儀被傳媒拍得的近照，被指撞樣莫可欣。（IG@venuskychow）

周嘉儀試過眼睛受傷被返戴眼鏡，她公開眼鏡淡妝造型時，曾被指崩壞。（IG@venuskychow）

此外，不少人在社交平台恭賀周嘉儀做馬主、祝她早日拉頭馬，她亦一一答謝。這匹「J359」目前隸屬練馬師呂健威的馬房，有人問她的愛駒何時出賽，嘉儀回覆：「未有咁快。」