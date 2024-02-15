不老男神一度滄桑衰老生圖見真章　網民驚訝一特徵贏8成男星

現年52歲的張智霖 (Chilam) 與同齡的老婆袁詠儀 （靚靚）由拍拖到2001年結婚至今，多年來一直十分恩愛，是圈中出名的模範夫妻。兩人還有一個共通點，就是駐顏有術，無論樣貌身材，各方面的狀態都看不到他倆的真實年紀，彷彿吃了防腐劑似的，是圈中出名的不老男神和女神。去年張智霖為了新戲角色，將頭髮染成了灰髮，還留了白鬚，即時充滿滄桑味，甚至被網民誤認是盧海鵬。

兩人不時夫妻檔出席活動。(vcg)

張智霖之前的白髮白鬚look。(網上圖片)

去年張智霖為了新戲角色，將頭髮染成了灰髮，還留埋白鬚。（微博@張智霖）

張智霖以白髮白鬚造型示人，有網民誤認是是盧海鵬。（小紅書圖片）

已完成新戲拍攝。（微博@張智霖）

本月初，完成新戲拍攝的張智霖將一頭白髮染回黑色，即時回春20年，早前她與老婆袁詠儀慶祝結婚23周年的溫馨合照，已重回顏值巔峰。昨日（14日）情人節，有網民就於澳門偶遇張智霖，並於社交網分享了合照，留言寫道：「昨天情人節夜晚，偶遇了男神張智霖，真的好帥哦。」

張智霖已將白髮染黑，並剃晒鬚，即時回復昔日靚仔樣！（微博@袁詠儀靚靚）

從博主所post的相中可見，原相機之下的張智霖依然十分靚仔有型，即使是生圖亦絲毫不減他的魅力，絕對是不老男神。張智霖的絕佳狀態更是震撼了一眾網民，有網民甚至驚嘆：「怎麼會這樣20年如一日的？」、「這凍齡也太誇張了吧」，有網民就留意到張智霖的髮際線完全沒有後移跡象，表示十分羨慕，贏了圈中8成男星。

網民於情人節晚上在澳門偶遇張智霖。(小紅書)

令人羡慕！（微博@袁詠儀靚靚）

點擊睇張智霖袁詠儀睇演唱會被偶遇生圖：

點擊睇張智霖袁詠儀食飯被偶遇生圖：

點擊睇Chilam靚靚活動上的生圖，以及他一家三口的靚相：