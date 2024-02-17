胡鴻鈞內地返港被搜出藏百支加熱煙　認錯：對我失望已係最大懲罰

胡鴻鈞（Hubert）日前（13日）被指上月底於內地出席活動後回港，於九龍高鐵站被海關人員在行李中搜出百多支加熱煙，現正等待上庭。Hubert今日（17日）以紅白色打扮造型現身灣仔出席活動，他接受訪問時表示：「首先要喺度好鄭重同每一位都講一聲對唔住，的確係呢件事上面犯咗好大錯誤，令到朋友公司同埋之前我嘅每一個歌迷都係好失望，想同大家講一聲對唔住！」

胡鴻鈞（Hubert）日前（13日）被指上月底於內地出席活動後回港，於九龍高鐵站被海關人員在行李中搜出百多支加熱煙，現正等待上庭。(胡凱欣 攝)

胡鴻鈞今日（17日）以紅白色打扮造型現身灣仔出席活動接受訪問就事件回應。(吳子生攝)

他表示吸取了這次的教訓會對所有事件都更嚴肅，並表示：「確保自己唔會再犯任何嘅錯誤，可以講嘅暫時係咁多。」被問到現時的心情，他表示：「當然係對自己好失望，犯咗嘅咁樣嘅錯誤，令到好多身邊愛惜我個人都好心痛，對我嚟講係最唔開心嘅事情。」提到會否對向要求代購買煙的朋友失望，他說：「所有嘢最大嘅責任都係自己。」至於會否試過有帶禮物返港的經驗，他表示：「我經常都會喺內地香港工作，如果有陣時可以幫幫忙，我都盡力幫，但講返呢件事責任最大都係自己。」講到經過這件事之後會否拒絕為朋友代購，他說：「經過呢件事件之後，要確保咩係可以帶，咩係唔可以帶，要確保自己熟悉所有嘅法例。」提到朋友有否道歉，他說：「我覺得最錯都係自己。」被問到是否已經收到傳票相關文件，他則回答：「暫時未有，都係等待緊。」

談及公司有否因為事件而開會，他說：「當然公司對於呢件事都同我去訓話，自己係做得非常之錯，自己願意去承擔所有，犯下呢件事所帶嚟嘅後果。」他真情剖白自己的心聲，他說：「我覺得大家對我嘅失望，已經係最大嘅懲罰，對自己嘅失望都係好大嘅懲罰。」講到是否會覺得是朋友連累自己，他說：「都係嗰句最大嘅責任都係自己。」談到現階段是否需要法律的援助，他表示：「都係交畀公司處理。」被問到工作會否受牽連而暫停，他說：「都係等返公司嘅安排，我諗之後都會同我去傾返，我自己本人好希望呢段時間都係好好反省。」

胡鴻鈞繼續指吸取了這次的教訓對會對所有事件都更嚴肅。(吳子生攝)

對於未來的工作發展，他說：「暫時都有啲活動，劇集嘅拍攝（暫時都冇暫停？）未有最新嘅消息住。（執法者開咗工未？）都有拍到，都有開工。」被問到會否擔心換角，他說：「如果真係的話，我都好願意承擔，的確自己做錯事就要去付責任後果，任何嘅錯誤都唔會咁樣犯。」被問到日後會否希望拍一些戒煙的廣告「洗底」，他表示：「任何可以好嘅事情，我都好希望可以做，貢獻到社會嘅絕對可以。」

胡鴻鈞承認因為事件有被公司訓話。（梁碧玲攝）