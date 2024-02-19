18歲落選港姐求Payme利是　嫩版麥明詩被嘲乞衣黑歷史重見天日

歌手MC張天賦日前被指趁農曆新年，在IG的限時動態疑向網民求PayMe利是，被網民批評。MC公開收益用是慈善用途，才平息爭議。求PayMe利是不只MC張天賦一人，去年入圍首輪港姐面試，有「嫩版麥明詩」之稱的Surine出Post求利是，被嘲「新年乞衣」。

Surine「嫩版麥明詩」之稱。（IG圖片）

身材高挑！（IG圖片）

Surine被嘲乞衣（IG圖片）

去年以18歲報名參選港姐的Surine外表清純，由於有些少似麥明詩，而被傳媒封為「嫩版麥明詩」。不過Surine被照片公開後，隨即被網民在討論區爆料，還大爆她的私生活。有網民以「而家啲18歲妹豬癲到呢… grad din直落老蘭飲酒食shisha第二日朝再去港姐面試」直指Surine參加完畢業晚宴後便去了蘭桂坊飲酒食水煙，還附上她去畢業晚宴以及蒲吧時影的照片。

網民又爆料指Surine異性緣極佳，已拍過幾次拖，甚至指她喜歡收兵，還說她原本住公屋，但近月就搬了出來居住，周身名牌相當富貴。翻查Surine的IG，她的確是有很多Chanel的服飾和包包，就連Hermes包包都有，且出入高級酒店住全海景靚房，坐豪華遊艇出海等，生活不乏奢華享受。仍在求學階段的Surine，已影了不少性感泳衣照大騷Fit爆身材，並放到IG跟大家分享。

Surine被爆參加完畢業晚宴後便去了蘭桂坊飲酒食水煙，再去港姐面試。（IG圖片）

Surine異性緣很好。（IG圖片）

（IG圖片）

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